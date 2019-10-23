НАСА захотело постоянного присутствия астронавтов на МКС

НАСА заинтересованы в том, чтобы американские астронавты всегда находились на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн, передает ТАСС.

По мнению Брайденстайна, Россия также хочет постоянного присутствия своих космонавтов на МКС. Он отметил, что даже несмотря на возможный успех США с коммерческими кораблями, НАСА хочет продолжать сотрудничество с Россией. В частности, чтобы и астронавты, и космонавты могли использовать как российские "Союзы", так и американские корабли.

"Так мы сможем поддержать и российское, и американское присутствие на МКС даже в случае неудачи (...) Мы очень надеемся, что партнерство продолжится", — заключил он.

В октябре стало известно о планах НАСА отправить в космос астронавтов на корабле SpaceX. Первый полет космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) может состояться в первом квартале 2020 года.

В настоящее время людей на МКС, включая американских астронавтов, доставляют исключительно российские "Союзы МС". Соответствующий контракт НАСА и "Роскосмоса" истекает в феврале 2020 года.