На Камчатке корабль ТОФ пустил в ход реактивные бомбы

На Камчатке малый противолодочный корабль МПК-107 в рамках тренировки в одиночку провел бой с подводной лодкой условного противника. Битва проходила на морском полигоне в Авачинском заливе.

Сначала экипаж корабля выследил "неприятельскую" субмарину на маршрутах ее возможного прохода к пунктам базирования флота. После этого моряки подготовились к уничтожению "врага".

- По указанным координатам из реактивного бомбомета РБУ-6000 был выполнен залп противолодочными реактивными глубинными бомбами, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

Кроме того, МПК учился отбивать атаку с воздуха, ставя пассивные радиоэлектронные помехи.

Юлия Гарднер