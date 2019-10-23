На Камчатке корабль ТОФ пустил в ход реактивные бомбы
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Источник изображения: Пресс-служба ВВО
На Камчатке малый противолодочный корабль МПК-107 в рамках тренировки в одиночку провел бой с подводной лодкой условного противника. Битва проходила на морском полигоне в Авачинском заливе.
Сначала экипаж корабля выследил "неприятельскую" субмарину на маршрутах ее возможного прохода к пунктам базирования флота. После этого моряки подготовились к уничтожению "врага".
- По указанным координатам из реактивного бомбомета РБУ-6000 был выполнен залп противолодочными реактивными глубинными бомбами, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
Кроме того, МПК учился отбивать атаку с воздуха, ставя пассивные радиоэлектронные помехи.
Юлия Гарднер
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