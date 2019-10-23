В "Роскосмосе" заявили о работе РФ и США над продлением деятельности МКС

Россия и США работают над продлением деятельности Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев.

По его словам, на данный момент работа ведется с технической стороны, чтобы определить возможность продления жизнедеятельность станции. Как пишет "РИА Новости", также ведется работа с правительством для получения разрешения на будущее финансирование этой программы.

11 октября стало известно, что первая научная лаборатория для проведения физических экспериментов появится на борту российского сегмента МКС. В сентябре сообщалось, что на МКС начнет работать ультрафиолетовый телескоп "УФ атмосфера" для исследования кратковременных вспышек в земной атмосфере.