Выставка ADEX-2019: экспозиция. Часть 1

C 15 по 20 октября 2019 года в Южной Корее проходила очередная Сеульская международная выставка аэрокосмической и оборонной промышленности Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (ADEX) 2019. Выставка продемонстрировала впечатляющий прогресс Южной Кореи в развитии военной техники и военного производства, где южнокорейцы вознамерились повторить свои успехи, достигнутые в других отраслях. Особое впечатление производят достижения Южной Кореи даже не в создании финальных образцов военной техники, а стремительное развитие в этой стране производства подсистем, комплектуюших, конструкционных материалов и т.д., которое создает основу для превращения Южной Кореи в одну из ведущих военно-промышленных стран мира.

Ракеты комплексов производства южнокорейской корпорации Hanwha в экспозиции выставки ADEX-2019. Справа оперативно-татическая баллистическая ракета KTSSM (Korea Tactical Surface-to-Surface Missile), с дальностью стрельбы до 180 км, проходящая испытания с 2012 года, слева корректируемые ракеты ракетного комплекса К239 Chunmoo (его пусковая установка видна на заднем плане) - слева направо основная штатная 239-мм ракета Chunmoo i (дальность до 80 км), 400-мм ракета Chunmoo II и 600-мм ракета. Cеул, 16.10.2019 (с) bmpd

Корректируемые ракеты производства южнокорейской корпорации Hanwha ракетного комплекса К239 Chunmoo - основная штатная 239-мм ракета Chunmoo i (дальность до 80 км), 400-мм ракета Chunmoo II и 600-мм ракета. Также представлены два типа боевых частей данных ракет - фугасная проникающая и осколочно-фугасная (с) bmpd

Дальнобойный противотанковый ракетный комплекс Cheongeom, создаваемый южнокорейской корпорацией Hanwha. Планируется в вертолетном и наземном вариантах (два варианта наземных самоходных пусковых установок представлены в моделях). Масса ракеты 35 кг, дальность стрельбы до 8-10 км, наведение тепловизионное и волоконно-оптическое. Поступление на вооружение ожидается в 2022-2023 годах (с) bmpd

Головки самонаведения для ракет разработки южнокорейской корпорации Hanwha. Справа - лазерная полуактивная ГСН, сдева двухканальная (тепловизионная и лазерная полуактивная) ГСН (с) bmpd

Активная радиолокационная головка самонаведения миллиметрового диапазона для ракет разработки южнокорейской корпорации Hanwha (с) bmpd

Дистанционно управляемые системы минирования разработки южнокорейской корпорации Hanwha, производят отстрел боеприпасов в секторах обнаружения целей (с) bmpd

Противотанковый боеприпас для минирования разработки южнокорейской корпорации Hanwha, доставляется в район постановки 155-мм артиллерийским снарядом (с) bmpd

Малогабаритный барражирующий боеприпас (БЛА-какмикадзе) разработки южнокорейской корпорации Hanwha (с) bmpd

155-мм и 127-мм (корабельный) корректируемые дальнобойные артиллерийские снаряды разработки южнокорейской корпорации Hanwha, используют спутниковую коррекцию (с) bmpd

Безэкипажная многоцелевая наземная колесная платформа (4х4) разработки южнокорейской корпорации Hanwha. Предназначена для использования в качестве как боевого, так и транспортного средства, в том числе в качестве своего рода "мула" для пехотных подразделений (с) bmpd

Пулеметные дистанционно управляемые боевые модули разработки южнокорейской корпорации Hanwha (последний - корабельный) (с) bmpd

Модель создаваемой южнокорейской корпорацией Hanwha перспективной боевой машины морской пехоты KAAV-II. Замах на то, что не смогли довести до ума американцы в машине EFV (с) bmpd

Представленный южнокорейской корпорацией Hanwha зенитный модуль NGADS (Next Generation Air Defense System). Оснащен 40-мм автоматической пушкой CTA с телекскопическими боеприпасами (опционально 30-мм пушкой), пусковым модулями для ЗУР и/или ПТУР различных типов, а также одной или двумя РЛС с АФАР - обнаружения и наведения. Боевая масса 5,5 тонн (с) bmpd

Представленный южнокорейской корпорацией Hanwha лазерный комплекс LSED для уничтожения наземных взрывных устройств, а также опционально поражения БЛА Опытный образец установлен на автомобиле KIA К331, серийный вариант должен выполняться на базе легкой бронированной машины KIA KLTV (с) bmpd

Экспортная боевая машина пехоты AS21 Redback разработки южнокорейской корпорации Hanwha, выполненная на основе серийной южнокорейской БМП К21, Недавно AS21 была выбрана одним из двух участников тендера на новую БМП для армии Австралии (с) bmpd

Модель создаваемой южнокорейской корпорацией Hanwha перспективной подвижной наземной радиолокационной станции большой дальности ПВО и ПРО L-SAM MFR (с) bmpd

Представленная южнокорейской корпорацией Hanwha нашлемная система индикации и целеуказания для перспективной солдатской экипировки (с) bmpd