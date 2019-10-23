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23.10.2019
ТАСС

Работы по созданию силового тренажера для космонавтов приостановлены

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В Институте медико-биологических проблем РАН причину такого решения не уточнили

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Работы по созданию многофункционального силового тренажера для космонавтов, который будет имитировать греблю и поднятие штанги, приостановлены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"На текущий момент работы по проекту приостановлены, но не прекращены", - отметили в институте, не уточнив причину такого решения.

ИМБП является разработчиком тренажера, сам аппарат создают в Центральном научно-исследовательском и опытно-конструкторском институте робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). Также к его созданию привлечены другие предприятия космической отрасли.

В ЦНИИ РТК отметили ТАСС, что "на данный момент финансирование по проекту прекратилось", поэтому работы свернуты. В Институте робототехники также выразили надежду на продолжение работ в будущем.

О разработке многофункционального тренажера для космонавтов стало известно в апреле 2018 года. Тогда в ЦНИИ робототехники и технической кибернетики отмечали, что аппарат создадут к ноябрю 2018 года. Тренажер должны установить в Научно-энергетическом модуле, который планируют запустить к МКС в 2022 году.

В начале апреля 2019 года заместитель главного конструктора ЦНИИ РТК Игорь Даляев сообщил ТАСС, что тренажер для космонавтов, имитирующий греблю и поднятие штанги, будет до конца года передан заказчику - Институту медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

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