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23.10.2019
Известия.ru

В NASA отметили важность участия всех стран в программе по освоению Луны

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Источник изображения: Фото: TASS/DPA/Joel Kowsky

Соединенные Штаты хотят участия международных партнеров в своей программе по освоению Луны "Артемида". Об этом сообщил в понедельник, 21 октября, директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

Во время выступления на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне он назвал участие "астронавтов всех стран" в лунной миссии NASA целью организации. "По мере того, как мы продвигаемся вперед, нам нужно будет как можно больше международной поддержки", — цитирует Брайденстайна ТАСС.

В сентябре стало известно, что Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны.

19 сентября и.о. замглавы NASA Кеннет Бауэрсокс заявил, что американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки. По его словам, агентство прилагает все усилия для реализации планов высадки, и "столь смелые цели" похвальны.

Новая лунная программа США под названием "Артемида" предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли.

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Страны
Австpалия
США
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