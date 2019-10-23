Взрыв Skyfall: Госдеп рассказал о супероружии России

Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты

Спецпредставитель Госдепа США по контролю над вооружениями Томас Ди Нанно заявил, что августовский взрыв в Белом море был следствием неудачных испытаний Россией нового супероружия - крылатой ракеты Skyfall ("Буревестник"). Ранее президент России Владимир Путин заявил, что погибшие специалисты "выполняли важнейшую функцию для обеспечения безопасности нашего государства".

В США уверены, что Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе в Белом море, это произошло во время поднятия со дна новейшего супероружия президента страны Владимира Путина - крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall ("Буревестник").

Об этом говорится в материале издания Washington Times со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению правил эксплуатации оружия Томаса Ди Нанно.

Напомним, 8 августа 2019 года на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне ВМФ РФ, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря примерно в 30 километрах от города Северодвинска Архангельской области, прогремел взрыв.

"Взрыв был вызван тем, что Skyfall потерпел аварию, что вызвало неконтролируемую ядерную реакцию, которая повлекла за собой выброс радиации, в то время как российские специалисты поднимали ее с морского дна", - заявил дипломат.

По словам сотрудника американского внешнеполитического ведомства, ракета находилась на морском дне с момента неудачного испытания в начале прошлого года в непосредственной близости от крупного населенного пункта.

Стоит отметить, что Росатом сообщил: ЧП произошло при работах, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. После мероприятий, которые проходили на морской платформе, начался пожар, после чего раздался взрыв.

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией", - пояснили в госкомпании.

Как сообщили в Росатоме, взрывом нескольких сотрудников отбросило в море, и спасатели надеялись найти их живыми. Сразу после происшествия в воздух были подняты вертолеты санитарной авиации - они доставили пострадавших в специальные медицинские учреждения.

В итоге пять сотрудников Росатома и двое сотрудников Министерства обороны погибли, Травмы и ожоги разной степени тяжести получили трое военнослужащих и трое специалистов госкорпорации.

Спустя несколько часов после инцидента администрация портов Западной Арктики, расположенной в Мурманске, по требованию Министерства обороны РФ закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря на период с августа по 9 сентября.

Среди населения началась паника. Многие жители Северодвинска, боясь облучения, отправились в аптеки за йодом в таблетках. В социальных сетях местные жители сообщали о нехватке препаратов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вокруг темы взрыва сознательно нагнетается информационная истерия для создания видимости опасной ситуации.

Так представитель Кремля прокомментировал появившиеся в СМИ анонимные сообщения местных медиков о том, что сразу после ЧП - 8 августа - в областную больницу в Архангельске было доставлено несколько пострадавших при взрыве. При этом, врачей якобы не предупредили о том, что они работают с облученными радиацией людьми.

Вскоре Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что радиоактивной угрозы в Архангельской области нет, а люди, которые "выполняли важнейшую государственную функцию для обеспечения безопасности нашего государства", будут представлены к государственным наградам РФ.

О том, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось сообщала ранее американская разведка.

Источники в американских спецслужбах считают, что Россия стремится ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были "готовы к войне" до 2025 года, сообщал американский телеканал CNBC.

По данным разведки США, испытания "Буревестника" прошли один раз в этом году и четырежды - с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Самый длительный полет образца ракеты продолжался более двух минут - он преодолел 35,4 км.

Самое короткое испытание завершилось всего через четыре секунды после старта, за которые оружие пролетело 8,05 км. По словам собеседников CNBC, все испытания "Буревестника" завершились авариями.

Впервые об этом оружии рассказал Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию в марте прошлого года. Глава государства сообщил, что "Буревестник" представляет собой низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, передает НСН.

По его словам, ракета обладает непредсказуемой траекторией полета, что делает ее неуязвимой как для всех существующих, так и для перспективных систем противоракетной и противовоздушной обороны, передает ФАН.

Рафаэль Фахрутдинов