NASA не хочет допускать ситуации, когда на МКС не будет американских астронавтов

Джеймс Брайденстайн отметил, что "Россия тоже хочет, чтобы российский космонавт был на МКС"

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. NASA не хочет допускать ситуации, при которой астронавтов США не будет на Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в понедельник директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн на пресс-конференции в рамках 70-го Международного астронавтического конгресса в Вашингтоне.

"Мы хотим, чтобы на МКС всегда был американский астронавт, и Россия тоже хочет, чтобы российский космонавт был на МКС", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о вероятности того, что на МКС не будет американских астронавтов из-за отсутствия, с одной стороны, нового контракта с Россией на их доставку на российских кораблях "Союз", а с другой стороны, отсутствия у США своих собственных космических кораблей.

"Если коммерческие корабли [разрабатываемые американскими компаниями SpaceX и Boeing] не будут готовы в первой половине следующего года, наши американские астронавты вернутся домой в октябре следующего года", - отметил Брайденстайн.

Директор NASA подчеркнул, что космические ведомства двух стран ведут переговоры по поводу доставки американских астронавтов на МКС на российских кораблях, однако он пока не обсуждал этот вопрос с участвующим в конгрессе в Вашингтоне исполнительным директором Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергеем Крикалевым.

"Мы пока не обсуждали это, но люди, которые работают в наших ведомствах, проводили обсуждения по поводу того, что произойдет, если мы будем не готовы, и как нам получить доступ к дополнительным местам на "Союзах", - заявил глава NASA. - Мы определенно заинтересованы в этом, но на текущий момент это зависит от России, чтобы она помогла нам, и мы договорились по поводу того, как мы достигнем этого результата. У них есть свой график, которого они тоже должны придерживаться. Я думаю, цель обеих стран - сохранить постоянное присутствие наших граждан на МКС".

"Что касается предыдущего контракта, то он был продлен, и он покрывает период до середины следующего года, до октября. Мы надеемся, что коммерческие корабли полетят к этому моменту, так как потом мы планируем отправить трех российских членов экипажа на МКС, но если что-то пойдет не так, мы будем вести переговоры", - сказал в свою очередь Крикалев.