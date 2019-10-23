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23.10.2019
Известия.ru

Выдадут броню: бригады морпехов усилят танковыми подразделениями

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Бригады морской пехоты, входящие в состав ВМФ, будут реформированы. В состав каждой из них дополнительно войдут четыре батальона, в том числе танковый. Наличие тяжелой бронетехники позволит "черным беретам" действовать автономно в любой точке мира, не полагаясь на поддержку других родов войск. Первой на новое штатное расписание уже в этом году перейдет 61-я отдельная бригада морпехов Северного флота. В конечном итоге российские "черные береты" станут экспедиционными силами, выполняющими широкий круг военных и политических задач.

Бригады морской пехоты, входящие в состав ВМФ, будут реформированы. В состав каждой из них дополнительно войдут четыре батальона, в том числе танковый. Наличие тяжелой бронетехники позволит "черным беретам" действовать автономно в любой точке мира, не полагаясь на поддержку других родов войск. Первой на новое штатное расписание уже в этом году перейдет 61-я отдельная бригада морпехов Северного флота. В конечном итоге российские "черные береты" станут экспедиционными силами, выполняющими широкий круг военных и политических задач.

Новое штатное расписание

При реформировании частей морпехов учтут успешный опыт операции ВС России в Сирии, где "черные береты" защищали базы в Хмеймиме и Тартусе, а также важные инфраструктурные объекты. По результатам эксперимента, который проходит в 61-й бригаде, будет принято решение об усилении других соединений, отметили собеседники "Известий" в военном ведомстве.

Бригады получат новое штатное расписание — в нем будет шесть батальонов (сейчас в соединениях их два — десантно-штурмовой и морской пехоты, а также рота разведки и ряд более мелких подразделений). Также дополнительно появятся один разведывательный, один танковый и два батальона морской пехоты. Танковые подразделения повысят как огневые, так и маневренные возможности "черных беретов". Бронетехника позволит вести достаточно масштабные боевые операции.

Кроме того, бригаду усилят двумя ротами — снайперской и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В перспективе морпехи могут получить собственные авиационные подразделения, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

Передача экспедиционных функций морской пехоте — обдуманный шаг, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Сейчас операции, подобные сирийской, становятся особо актуальными, — рассказал он "Известиям". — И решение об усилении боевых возможностей подразделений морпехов — правильное. Это один из самых боеспособных родов войск, который имеет высокую выучку, богатые боевой опыт и историю. "Черные береты" участвовали во всех военных конфликтах последних лет. И везде хорошо себя проявили, в том числе и в Сирии.

Операция в этой ближневосточной стране поставила перед российскими Вооруженными силами новую задачу — экспедиционную, уверен научный редактор журнала "Экспорт вооружения" Михаил Барабанов.

— Исторически так сложилась, что морская пехота для этого подходит лучше всего, — пояснил "Известиям" эксперт.

В ходе военных, гуманитарных или миротворческих операций морпехам придется эвакуировать российских граждан, брать под контроль военно-морские базы и береговые объекты. Тяжелая техника — те же танки — необходима при проведении большинства таких операций, резюмировал Барабанов.

После подхода основных сил функции по поддержанию порядка в том или ином населенным пункте отдадут военной полиции. Но даже в этом случае за охрану внешнего периметра будет отвечать морская пехота.

Прикроют броней

Морские пехотинцы — это единственный род войск, способный десантироваться и с моря, и с воздуха. В береговых войсках ВМФ России сейчас числятся пять бригад морпехов. В состав Северного флота входит 61-я бригада, которая дислоцируется на Кольском полуострове. У Черноморского флота есть 810-я бригада из Севастополя. Две бригады входят в состав Тихоокеанского флота: 155-я дислоцируется во Владивостоке, а 40-я — на Камчатке. Балтийский флот располагает 336-й бригадой, расквартированной в Калининградской области. В Каспийской флотилии в прошлом году сформировали 177-й полк, подразделения которого дислоцируются в Астрахани и Каспийске.

Появление новых батальонов, в том числе разведывательного, серьезно усилит состав бригады. От действий разведчиков во многом зависит исход боевой операции. Они должны предоставить максимально полную информацию о противнике, чтобы командование могло грамотно спланировать свои действия. Именно разведчикам чаще всего придется взаимодействовать с новыми ротами БПЛА.

Батальон морской пехоты, согласно новому штатному расписанию, включает в себя три роты — десантно-штурмовую и две "черных беретов", самоходную артиллерийскую батарею, противотанковый и гранатометный взводы и другие части. В таких формированиях служат порядка 400–500 человек.

Серьезно повысит огневую мощь и боевую устойчивость бригад, особенно в обороне, танковый батальон. Учения, где морпехи действовали вместе с танкистами, показали, что тяжелые бронемашины особенно эффективны при защите береговой линии или порта. В наступлении с захваченного плацдарма они обеспечат подавление огневых точек противника и прорыв укрепленных позиций. При этом штатные танковые подразделения слаженнее действуют с "черными беретами", чем приданные, так как бойцы и командиры хорошо знают друг друга.

Сейчас запущена программа перевооружения береговых войск, в которые входят и части "черных беретов". Соединения морской пехоты Тихоокеанского флота недавно получили на вооружение модернизированные танки Т-80БВМ и Т-72Б3. А на вооружение тихоокеанцев, дислоцированных на Камчатке, поступила крупная партия новых плавающих бронетранспортеров БТР-82А. Эти современные машины появятся и в других подразделениях морпехов.

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1 комментарий
№1
23.10.2019 06:46
Водолазные взводы водолазные роты необходимо развернуть, разобраться с артиллерией наконец (я полагаю, что МП лучше всего подойдут Вены в первом эшелоне, а во втором Мста-СМ вместо акации, если по габаритам войдет на БДК), также с противотанковым дивизионом (Хризантемы и Спруты?).
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