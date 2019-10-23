Система выжигания: в армии создадут батальоны тяжёлых огнемётов

Тяжёлые огнемёты "Солнцепёк" расчистят дорогу танкам "Армата" и мотострелкам. Батальоны, вооружённые такими мощными системами, сформируют в каждом военном округе, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Их основная задача — выбить противника из укреплений. Российские военные долгое время не могли определиться с концепцией применения этих установок, хотя они уже несколько лет экспортируются. Только сейчас "Солнцепёкам" нашли место в боевых порядках: они должны будут буквально выжигать землю термобарическими зарядами перед атакой.

Тяжёлые огнемёты "Солнцепёк" расчистят дорогу танкам "Армата" и мотострелкам. Батальоны, вооружённые такими мощными системами, сформируют в каждом военном округе, рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Их основная задача — выбить противника из укреплений. Российские военные долгое время не могли определиться с концепцией применения этих установок, хотя они уже несколько лет экспортируются. Только сейчас "Солнцепёкам" нашли место в боевых порядках: они должны будут буквально выжигать землю термобарическими зарядами перед атакой.

Объёмный взрыв

В батальон войдут несколько рот тяжёлых огнемётных систем и подразделение мотострелков, которые обеспечат охрану установок во время марша и на передовой. Каждое новое формирование получит более десяти боевых систем ТОС-1А "Солнцепёк" и транспортно-заряжающих машин, рассказали "Известиям" источники в оборонном ведомстве.

Новые огнемётные части способны взломать любую полевую оборону противника и эффективно действовать против бункеров террористов, считает главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

— "Солнцепёки" обеспечивают сплошное поражение на большой площади, — рассказал "Известиям" военный эксперт. — Они хороши при прорыве сверхзащищенных укрепрайонов. Обычной ствольной или реактивной артиллерии для выполнения аналогичной задачи потребуется гораздо больше времени и боеприпасов. Причём, результат в итоге не будет гарантирован. А тяжёлые огнемёты с помощью боеприпасов объёмного взрыва уничтожат такую оборону одним залпом. Дальше в бой должны пойти танки и мотострелки, сопротивление которым оказывать уже будет по сути некому.

Аналогов этому оружию нет

"Солнцепёки" — уникальные боевые системы, аналогов которых нет в других армиях мира. В странах НАТО, например, подобное вооружение не производится: оно не вписывается в концепцию проведения боевых операций, в которых Северо-атлантический альянс участвовал в последние десятилетия.

В 1980-е годы, как раз, когда в СССР разрабатывались и испытывались ТОС, американское командование развивало концепцию воздушно-наземной операции. Она предполагает применение дальнобойного и высокоточного оружия — авиации, крылатых ракет, реактивной артиллерии. Такие боевые действия скоротечны и носят очаговый характер. При них отсутствует чётко зафиксированная линия фронта.

Американцы предполагали, что войны станут бесконтактными — лёгкая мобильная пехота будет совершать глубинные рейды под прикрытием авиации. Штурмовые действия они считали ушедшими в прошлое.

В итоге, по словам Виктора Мураховского, на взятие иракского Мосула они потратили год, а штурм сирийской Ракки затянулся на четыре месяца. При этом города были полностью разрушены авиацией. Сейчас американские военные и эксперты обсуждают назревшую реформу сухопутных войск и морской пехоты. Предполагается, что они должны быть в состоянии вести общевойсковой бой.

Выжженная земля

До недавнего времени ТОСы в основном использовались против нерегулярных частей. Впервые отечественные тяжёлые огнемёты были задействованы во время войны в Афганистане в 1988-1989 годах против горных крепостей моджахедов, которые не могли разрушить артиллерийские снаряды и авиационные бомбы.

Огнемёты применялись также в нескольких районах Сирии. В частности, недалеко от Пальмиры с их помощью уничтожались позиции боевиков ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ) за пределами жилой застройки.

В нынешнем году новую тактическую единицу проверили в ходе стратегических командно-штабных маневров "Центр-2019". На время учений был создан сводный батальон ТОС, вооруженный "Солнцепёками". Согласно сценарию, он был придан танковой дивизии, действующей в месте главного удара.

"Солнцепёки" перед атакой нанесли огневой удар по полевым укреплениям и бронетехнике. В зоне поражения были уничтожены все укрепления, танки и БТРы.

Использование батальона "Солнцепёков" было признано успешным. По предварительным подсчётам, новое подразделение увеличило огневую мощь в точке прорыва, как минимум, в три раза.

В дальнейшем батальоны "Солнцепёков" должны будут буквально выжигать землю термобарическими зарядами. После появления новой техники в войсках атака должна выглядеть так: массированный удар огнемётами по траншеям, блиндажам и ДЗОТам противника. После этого — рывок танков "Армата" и мотострелков вглубь обороны врага. Система эффективна и в городской застройке. Конечно, в том случае, если её покинут мирные жители. Один залп ТОСов способен уничтожить противника, укрывшегося в зданиях и подвалах.

В боекомплект нового ТОС входит 24 ракеты. Один залп способен уничтожить технику, личный состав и укрепления противника на площади четырех квадратных километров. Ракеты имеют термобарическую боевую часть. Около поверхности земли взрывчатое вещество таких боеприпасов смешивается с воздухом и воспламеняется. После объёмно-детонирующего взрыва огненный смерч проникает в любые, даже самые мощные укрытия.

Экспорт машины был разрешён в 2008 году. Система оказалась востребованной. В настоящее время тяжёлый огнемёт состоит на вооружении армий Казахстана, Азербайджана, Армении, Ирака, Саудовской Аравии и Сирии.