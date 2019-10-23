С корабля на "Бастион": атака береговых батарей станет внезапной

Современные корветы проекта 22160 "Василий Быков" смогут наводить на противника береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион". Новая тактика позволит им действовать из засады. Малозаметные "Быковы", изготовленные по технологии "стелс", с безопасного для себя расстояния проследят за противником. А БРК, которых с выключенными радарами теперь нельзя обнаружить, получив целеуказания от моряков, тут же нанесут по врагу удар. Такие внезапные атаки, по мнению экспертов, практически невозможно будет отразить.

Современные корветы проекта 22160 "Василий Быков" смогут наводить на противника береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион". Новая тактика позволит им действовать из засады. Малозаметные "Быковы", изготовленные по технологии "стелс", с безопасного для себя расстояния проследят за противником. А БРК, которых с выключенными радарами теперь нельзя обнаружить, получив целеуказания от моряков, тут же нанесут по врагу удар. Такие внезапные атаки, по мнению экспертов, практически невозможно будет отразить.

Проверено в Чёрном море

Система взаимодействия "Бастионов" и корветов была проверена в нынешнем году, когда "Василий Быков" сопровождал в Чёрном море военные корабли США. Моряки вели наблюдение за американцами не только визуально, но и с помощью РЛС и разведки — эти системы позволяют засекать плавсредства по работе их оборудования, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

В Вооруженных силах сейчас внедряются межвидовые разведывательно-огневые контуры, которые серьёзно повышают эффективность взаимодействия Сухопутных сил, ВКС и ВМФ, отметил главный редактор издания "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

— В контур входят три составляющие — средства разведки и целеуказания, командный пункт, где принимается решение об ударе, и непосредственно огневые средства, — рассказал "Известиям" эксперт. — В нашем случае корабли должны найти противника и передать информацию на командный пункт, где проведут анализ ситуации и примут решение о поражении цели. Дальше приказ и координаты плавсредства противника поступят на батареи "Бастионов", которые откроют огонь.

В ходе такой операции корветы типа "Василий Быков", стараясь остаться незамеченными, будут с заданной дискретностью передавать координаты противника на командный пункт, сообщил "Известиям" бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Для целеуказания обычно устанавливается интервал в один час, — отметил он. — За это время противник не успеет покинуть район, где его гарантировано уничтожат.

Кроме того, аппаратура современных отечественных кораблей позволяет на большом расстоянии вести радиоперехват, что поможет заранее узнать о планах противника и нанести упреждающий удар, подчеркнул эксперт.

Ракетчики не промахнутся

Береговые комплексы могут уничтожать, как одиночные корабли, так и плавсредства в составе десантных соединений, конвоев и авианосных ударных групп. Его ракеты способны поражать цели на расстоянии около 500 км.

Пусковые установки "Бастионов" установлены на высокомобильном шасси МЗКТ-7930, что даёт возможность батареям быстро менять огневые позиции. Кочующие по побережью БРК с выключенными радиолокационными станциями для противника будут незаметны. Найти их можно будет только с помощью спутниковой или авиаразведки, что сделать трудно.

В тоже время, получив целеуказание от корабля сопровождения, они смогут практически тут же нанести внезапный удар по противнику. В боекомплект БРК входят новые сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс", с которыми бессильна бороться любая современная система ПВО. Для удачной атаки военным не нужны точные координаты — достаточно знать квадрат, где находятся вражеские плавсредства.

Сверхзвуковые "Ониксы", достигнув места обнаружения, включат головку самонаведения, которая найдёт цель. Боевая часть весом 300 кг может уничтожить или вывести из строя даже самые крупные боевые корабли. После атаки, не включая радары, комплексы покинут огневые позиции.

Стелс-разведчики

Первые два корвета проекта 22160 – "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачёв" — недавно вошли в состав бригады охраны водного района Черноморского флота. Тактико-технические характеристики делают их хорошими разведчиками. Быстрые, сравнительно компактные, длиной 94 м и водоизмещением 1800 т, они способны находиться вдали от берега до двух месяцев.

Малозаметными корабли делают угловатые контуры надстройки и защита верхней палубы специальным радиопрозрачным композитным материалом. Они могут обнаруживать цели с помощью РЛС или средств радиотехнической разведки. Кроме того, на них базируются вертолеты, подводные и надводные беспилотники. Воздушные дроны позволяют вести скрытое наблюдение в радиусе сотен километров, что серьезно расширяет разведывательные возможности.

Наконец, они могут самостоятельно нанести удар по кораблям противника. Главная особенность корветов проекта "Василий Быков" — в модульной системе, она позволяет при необходимости устанавливать на них самое разнообразное вооружение. В частности, крылатые ракеты "Калибр-НК".

Сейчас серьезно укрепляется южное стратегическое направление. Уже в этом году за небом над Крымом и югом России будут следить сверхмощные дальнобойные радиолокационные станции "Ниобий-СВ", которые укрепят Сухопутные войска. Появление таких радаров в войсках усилит радиолокационный контроль воздушного пространства. РЛС легко обнаруживают обычные летательные аппараты, самолеты-невидимки, гиперзвуковые и крылатые ракеты.