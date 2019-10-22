С-400 показали в действии

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В рамках учений зенитчиков Южного военного округа в Астраханской области производились стрельбы из зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". Ролик с учений опубликовал телеканал "Звезда".

В рамках мероприятий военные успешно поразили восемь низколетящих скоростных высокоманевренных целей ракет-мишеней "Кабан", "Бекас" и "Армавир". Кроме того, зенитчики провели тренировки по поиску и опознаванию высотных целей, а также по отражению авиации условного противника.

В сентябре 2019 года Россия разместила С-400 на архипелаге Новая Земля (Арктика). Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны, расположенный на острове Южный, был перевооружен на новые комплексы ПВО, которые заменили устаревшие С-300 "Фаворит".