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22.10.2019
Газета.ru

"Не с чем сражаться": журналисты США назвали МиГ-25 бесполезным

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В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 "бесполезным"

Самый быстрый и высотный в мире истребитель-перехватчик МиГ-25 бесполезен, потому что у него нет радара, а, значит, пилоты не могут одновременно видеть самолеты противника перед и под собой, пишут американские журналисты. Они пояснили, что об уязвимости этих машин стало известно после того, как один из таких самолетов угнал в Японию советский летчик, после чего летательный аппарат изучили американские специалисты.

Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, созданный более 50 лет назад, до сих пор остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, пишет We are the Mighty. В издании отметили, что он развивает скорость до 2,8 числа Маха (скоростей звука), и, в ряде случаев, до 3,2 числа, но эти возможности не предоставляют самолету каких-либо преимуществ.

Автор объяснил это отсутствием у МиГ-25 радара, способного видеть впереди истребителя и одновременно представлять пилоту четкую картину о происходящем внизу.

Это выяснилось после того, как в 1976 году советский летчик Виктор Беленко угнал истребитель в Японию и передал его иностранным властям. Тогда американские специалисты и обнаружили, что самолету не достает радиолокационной станции (РЛС), чтобы обнаруживать и поражать низколетящие цели.

Из-за этого МиГ-25 вынуждены спускаться, чтобы сражаться с другими истребителями. Но поскольку самолет не отличается суперманевренностью, в такой ситуации не исключено, что он не сможет увернуться от ракет противника и выиграть воздушный бой.

"Когда американские инженеры разобрали, изучили, собрали и испытали самолет, они поняли, что он почти всегда будет иметь преимущество в скорости и высоте по сравнению с самолетами НАТО, но не может извлечь из этого выгоду", - написали в We are the Mighty.

В статье указали, что в свое время эта разработка "напугала США и остальных членов НАТО", так как МиГ-25 был не только "до жути" быстрый и мощный, но и очень маневренный в силу особенностей конструкции. Тогда западные инженеры только стремились к этому.

Издание обратило внимание, что созданная еще в период СССР машина выглядит громоздкой в сравнении с истребителями четвертого и пятого поколения. К тому же, летательному аппарату не достает лоска Миг-29 и еще более "зловещих" F-35, F-22 и Су-57. Портал сравнил наружность МиГ-25 с грузовым фургоном.

В заключение автор написал, что истребитель Миг-25 все еще остается самым быстрым в мире, а теперь его еще и оснастили арсеналом, который может "испарить слезы на лице пилотов".

Но, по его мнению, это не имеет значения, поскольку в небе ему "не с чем сражаться".

С 1969 по 1985 годы в СССР было выпущено около 1,2 тыс. МиГ-25. Истребитель-перехватчик третьего поколения, согласно открытым источникам, способен достигать высоты 23 км. В зависимости от конфигурации машина рассчитана на перенос ракет класса "воздух-воздух" или фугасных авиабомб.

В прошлом году автор The National Interest Роберт Фарли писал, что Советский Союз потратил большие средства на производство МиГ-25, а вместо этого мог сосредоточиться на выпуске менее дорогих многоцелевых машин. Эксперт выразил мнение, что советское руководство приняло такое решение из-за недостатка разведывательных данных о планах по развитию американской военной авиации. Как написал Фарли, если бы в СССР решили создавать многоцелевые истребители, сработал бы "эффект домино", который мог "серьезно повлиять на историю мировой боевой авиации".

Фарли назвал скорость и высоту МиГ-25 его достоинствами, а к недостаткам отнес маневренность на малой высоте и ограниченность форсажного режима работы. Он также обратил внимание, что о недостатках истребителя американцы узнали после его угона Виктором Беленко.

Специалист признал, что истребитель серьезно повлиял на течение военных конфликтов за пределами СССР и стал основой для первого советского боевого самолета четвертого поколения МиГ-31.

В феврале прошлого года МиГ-25 впервые за долгое время был привлечен для выполнения непосредственных боевых задач в воздухе.

Их подняли в небо Сирии в ходе нападения истребителей израильских ВВС на пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в сирийском Тьясе. Как писал "Вестник Мордовии", советские истребители-перехватчики "до сих пор могут доставить неприятности" высокотехнологичной израильской авиации.

Чтобы отразить налеты израильских военно-воздушных сил ПВО Сирия задействовала "практически весь свой арсенал", в том числе и "пожилых" советских перехватчиков. По кодификации НАТО МиГ-25 известны как "летучие лисицы" (Foxbat).

Долгое время до этого боевого задания МиГ-25 совершал в основном редкие патрульные вылеты.


Кристина Сизова

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2 комментария
№1
22.10.2019 05:49
Не статья, а просто жвачка.
0
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№2
22.10.2019 08:52
Пишут же всякую чепуху.

В ходе операции "Буря в пустыне" в 1991 г. в условиях огромного количественного и качественного превосходства американской авиации соотношение потерь иракских перехватчиков МиГ-25ПДС в боях с американскими истребителями было 2 : 1 - два сбитых истребителями F-15C 25-х МиГа против одного сбитого МиГом F/A-18C.

В отдельных боях 25-е МиГи за счёт высоких разгонных характеристик уходили от перехвата восемью истребителями F-15C или от десятка выпущенных в них американских ракет "воздух-воздух".

Последнюю воздушную победу иракский МиГ-25ПДС одержал 23 декабря 2002 г. сбив американский БЛА MQ-1B Predator. Это был первый в истории воздушный бой когда пилотируемый самолёт и БЛА взаимно атаковали друг друга ракетами. Ракета AIM-92 Stinger выпущенная с БЛА промахнулась, ракета выпущенная с иракского перехватчика, попала.

В войне 2003 г. закопанные в иракской пустыне МиГ-25 участия уже не принимали.
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