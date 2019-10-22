"НАТО не признает оккупацию Крыма": Столтенберг решил посетить Одессу (Главред ,Украина)

Руководство НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом посетит Украину на следующей неделе. Основная цель визита будет заключаться в том, чтобы направить очень мощный месседж поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины с особым упором на ситуацию в Черном море.

Свой визит в Украину делегация НАТО начнет с Одессы, в порты которой войдут четыре судна Альянса.

Руководство НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, который ранее рассказал об угрозах России, посетит Украину на следующей неделе.

По информации, свой визит в Украину делегация НАТО начнет с Одессы, в порты которой войдут четыре судна Альянса.

"На следующей неделе руководство Североатлантического совета под председательством генсека Йенса Столтенберга посетит Украину… Основная цель визита будет заключаться в том, чтобы направить очень мощный месседж поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины с особым упором на ситуацию в Черном море и в том, чтобы напомнить, что мы поддерживаем все реформы", - рассказал директор Представительства НАТО в Украине Александр Винников.

По словам Винникова, визит запланирован не только в Киев, а начнется в Одессе, где Североатлантический совет встретится с представителями ВМС ВСУ, в частности, студентами академии.

По его мнению, руководство НАТО приехало в Украину также с целью начать прямое общение с новоизбранной властью.

"Мы пытаемся углубить его (сотрудничество - ред.) На уровне президента, нового парламента и правительства", - рассказал Винников.

Кроме того, Винников уточнил, что во время встречи стороны смогут обсудить уровень внедрения пакета комплексных мер по Украине, посредством которого НАТО пытается поддержать Украину на пути структурных реформ, а также создание мощного сектора безопасности и обороны.

"Введение такого пакета будет ключевым на этом совещании. Также будет обсуждаться ситуация с состоянием безопасности в Украине не только на востоке Украины, где конфликт продолжается, а также вопрос незаконной оккупации Крыма, законность которой Альянс не признает и не будет признавать, ситуации на Черном море с тем, чтобы обеспечить украинский суверенитет в своих территориальных водах и обеспечить права навигации для всех", - подчеркнул Винников, передает Укринформ.

Напомним, ранее сообщалось, сотрудники представительства Североатлантического альянса (НАТО) в Украине в категорической форме оказали поддержку усилиям, направленным на выполнение Минских соглашений - включая разведение войск в зоне военного конфликта на Донбассе и согласование пресловутой "формулы Штайнмайера".

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонней контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", - заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.