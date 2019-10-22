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22.10.2019
Lenta.ru

Повоевавшие в Сирии российские Ту-160 направят в Африку

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Источник изображения: Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 впервые прибудут в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) во вторник, 22 октября. Об этом сообщает The Aviationist со ссылкой на письмо Минобороны страны, опубликованное в Twitter.

Ожидается, что Ту-160 приземлятся на авиабазе Waterkloof, расположенной на юге столицы ЮАР Претории, во вторник утром. Сопровождать их будут тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62, которые, как отмечает издание, представляют собой "стандартный набор поддержки" для Ту-160.

По данным The Aviationist, российские бомбардировщики данного типа посетят Африку впервые. При этом изначально планировалось, что Ту-160 прибудут в ЮАР еще в 2016 году, когда там проходила Африканская аэрокосмическая и оборонная выставка. Однако в последний момент прилет ракетоносцев было решено отложить — как считает издание, это связано с тем, что российские власти планировали задействовать данные самолеты против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в ходе военной операции в Сирии.

Так, отмечает The Aviationist, известно по крайне мере об одном боевом вылете Ту-160 в Сирии в ноябре 2015 года, когда самолет выпустил ракеты по позициям боевиков ИГ.

Россия начала воздушную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года, оказывая поддержку правительству страны в борьбе с террористами. В ноябре того же года Москва объявила о начале новой фазы воздушной операции в Сирии: впервые в боевых условиях были применены авиационные крылатые ракеты большой дальности.

Ту-160, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла, является самым крупным, мощным и тяжелым боевым сверхзвуковым самолетом в мире.

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Страны
Россия
Сирия
ЮАР
Продукция
Ан-124
Ту-160
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