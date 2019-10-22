Сергей Шойгу: Хаос и обрушение государственности становятся нормой

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, представляющий страну на Саншаньском форуме в Пекине, озвучил позицию государства по важнейшим проблемам глобальной и региональной безопасности.

По оценке Шойгу, происходящая сейчас деградация международных отношений, когда на смену конкуренции приходят санкционные войны, создает серьезные препятствия для торговли, обмена знаниями и технологиями. Кроме того, ряд держав пытаются достичь узких национальных целей в ущерб законным интересам других государств. Эти державы, как заметил российский министр, стремятся изменить существующую систему отношений, основанную на центральной роли ООН и международном праве, выстроенном на основе опыта и итогов Второй мировой войны.

"На неугодные правительства оказывается политическое, экономическое и военное давление. Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой. Достаточно вспомнить Югославию, Ирак и Ливию, против которых военная сила была применена под надуманными предлогами и в обход решений Совета Безопасности ООН. Сегодня попытку насильственной смены власти мы наблюдаем в Венесуэле", - сказал Шойгу на пленарном заседании форума.

Он напомнил, что в будущем году будет отмечаться 75-я годовщина разгрома фашизма и милитаризма. Это событие, по мнению министра, хороший повод для переоценки глобальных вызовов и угроз, в том числе связанных с выходом США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Шойгу не скрывал, что реальную причину такого шага в Москве видят в желании Вашингтона оказать давление на Россию и КНР. Договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами.

В Москве не сомневаются, что американцы загодя готовились к его разрушению этих соглашений. "Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мк-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет "Томагавк". Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров", - отметил Шойгу.

Он констатировал, что в сфере контроля над вооружениями происходит разрушение многоуровневой системы безопасности, на протяжении многих лет обеспечивавшей стабильность и баланс сил. Отсюда, не сомневается Шойгу, и отказ США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и их односторонний выход из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Через 16 дней после денонсации ДРСМД США испытали крылатую ракету наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии свыше 500 км

"Есть все основания полагать, что американские ударные средства, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, с высокой вероятностью могут быть развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе для провоцирования напряженности, - подчеркнул министр. - Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов".

Страны, которые согласятся разместить эти ракеты на своей территории, фактически окажутся заложниками американской политики. Поэтому Россия категорически не согласна с подобным сценарием. В то же время, отметил Шойгу, наша страна по-прежнему готова к диалогу по сохранению региональной стабильности, развитию мер доверия и взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.

Еще одну серьезную угрозу глобальной безопасности в Москве видят в связи с проводимой Турцией на сирийской земле операции "Источник мира". "В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев. Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину", - заявил в Пекине российский министр. Он призвал коллег консолидировать усилия всего мирового сообщества "для противодействия вызовам террористов, их идеологии и пропаганде". Тем более что, по данным наших военных, потерпевшая в Сирии поражение группировка ИГИЛ (запрещена в России) значительно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии - там уже насчитывается порядка 60 террористических организаций. Их лидеры декларируют включение в состав халифата Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и частично Таиланда. А в качестве передового отряда используют возвращающихся на родину боевиков.

В этих условиях, считают в Москве, России и странам Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо укреплять военное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах. Что же касается активно продвигаемой США так называемой Индо-Тихоокеанской инициативы, то она, по словам Шойгу, не охватывает все страны региона. Это чревато формированием так называемых альянсов по интересам, что не отвечает задачам формирования единого и неделимого пространства безопасности и расшатыванием эффективно функционирующей системы многостороннего сотрудничества.

Справка "РГ"

Пекинский Саншаньский форум проводится в Китае с 2006 года. Этот проект задумывался для обмена мнениями по проблемам безопасности и как площадка сотрудничества между оборонными ведомствами, вооруженными силами, международными организациями и учеными. В нынешнем году на форум прибыли главы военных ведомств 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Еще шесть государств представлены начальниками генеральных штабов. 17 стран прислали в столицу Китая заместителей министров обороны.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Юрий Гаврилов