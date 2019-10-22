Минобороны РФ сообщило о предстоящем перелете двух "стратегов" Ту-160 в ЮАР

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 посетят Южно-Африканскую Республику, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" посетит Южно-Африканскую Республику", - говорится в сообщении.

"Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР. Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран", - заявили в Минобороны.

"Всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания", - говорится в сообщении.

Ранее Южно-Африканские национальные силы обороны сообщили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 во вторник прибудут с визитом в ЮАР.

Визит осуществляется по приглашению ВВС ЮАР. Уже в понедельник в страну ожидается прибытие российских самолетов Ан-124 "Руслан" и Ил-62, отмечалось в сообщении.

Российские стратеги Ту-160 совершат посадку на авиабазе "Ватерклуф" в столице ЮАР Претории в 06:30 по местному времени (07:30 мск) 22 октября. Почетный эскорт российских бомбардировщиков в воздушном пространстве страны будут обеспечивать истребители ВВС ЮАР Gripen и Hawk.

В декабре 2018 года два российских Ту-160 совершили перелет на несколько дней в Венесуэлу. Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Карибского моря и провели учение с венесуэльскими истребителями.

В августе этого года, а также в августе прошлого года два Ту-160 перелетали на аэродром на Чукотке вблизи границы с США.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 наряду с Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack.