Войти
22.10.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о предстоящем перелете двух "стратегов" Ту-160 в ЮАР

325
0
+1
Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 посетят Южно-Африканскую Республику, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" посетит Южно-Африканскую Республику", - говорится в сообщении.

"Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР. Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран", - заявили в Минобороны.

"Всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания", - говорится в сообщении.

Ранее Южно-Африканские национальные силы обороны сообщили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 во вторник прибудут с визитом в ЮАР.

Визит осуществляется по приглашению ВВС ЮАР. Уже в понедельник в страну ожидается прибытие российских самолетов Ан-124 "Руслан" и Ил-62, отмечалось в сообщении.

Российские стратеги Ту-160 совершат посадку на авиабазе "Ватерклуф" в столице ЮАР Претории в 06:30 по местному времени (07:30 мск) 22 октября. Почетный эскорт российских бомбардировщиков в воздушном пространстве страны будут обеспечивать истребители ВВС ЮАР Gripen и Hawk.

В декабре 2018 года два российских Ту-160 совершили перелет на несколько дней в Венесуэлу. Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Карибского моря и провели учение с венесуэльскими истребителями.

В августе этого года, а также в августе прошлого года два Ту-160 перелетали на аэродром на Чукотке вблизи границы с США.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 наряду с Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
США
ЮАР
Продукция
Gripen NG
Ан-124
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
27.12.2018
Не исключено: полетят ли российские самолеты в Венесуэлу
17.12.2018
"Белые лебеди" на "заднем дворе" Вашингтона. Зачем Ту-160 летали в Венесуэлу
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
26.12.2011
Приключения дозвуковых крылатых ракет в Незалежной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.10 16:15
  • 2
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 22.10 15:55
  • 5
В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
  • 22.10 15:52
  • 39
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 22.10 15:51
  • 1
Ожирение, безграмотность и судимость – армия США теряет личный состав
  • 22.10 15:01
  • 5
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 22.10 14:31
  • 1
Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II
  • 22.10 14:28
  • 1
Летний взрыв в российской Неноксе произошел при подъеме со дна пролежавшего там год "Буревестника" - госдеп США
  • 22.10 14:17
  • 4
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 22.10 14:16
  • 2
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
  • 22.10 12:53
  • 10
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 22.10 12:36
  • 14
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 22.10 12:33
  • 11
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 22.10 12:07
  • 8
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 22.10 11:07
  • 6
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 22.10 10:54
  • 15
Робот "Федор" может стать торговой маркой