Войти
22.10.2019
WarSpot

F-35 пока не стал крупносерийным

393
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Компания Lockheed Martin пока не может перейти к серийной сборке истребителей F-35 Lightning II. Вчера, 20 октября, портал janes.com сообщил о том, что решение о развёртывании полномасштабного производства "стелсов" откладывается на год.

Изначально крупносерийную сборку планировалось одобрить в декабре текущего года. Из-за отсутствия возможности провести этап испытаний Joint Simulation Environment (JSE) решение о полномасштабном производстве перенесли на конец 2020-начало 2021 года.

Истребитель F-35A Lightning II

Источник изображения: janes.com

В рамках испытаний JSE истребители F-35 должны показать возможность действий в "сверхплотных, высокоинтегрированных сетях ПВО" (super dense, highly-integrated air defence networks). Подобные испытания можно провести только в режиме моделирования на специальных военных объектах, но эти системы будут готовы только к лету 2020 года.

Сборка истребителей F-35 Lightning II ведётся с 2007 года, но проходит в мелкосерийном режиме. В 2019 году в рамках 11-й партии уже собран 141 истребитель F-35 (102 F-35A, 25 F-35B и 14 F-35C), что немало по мировым меркам.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Похожие новости
27.05.2019
ВВС Японии: от количества – к качеству
14.01.2019
Европа выходит из-под опеки Америки
16.11.2018
Пентагон заказал более 250 истребителей F-35
04.08.2016
ВВС США объявили о начальной боевой готовности первой эскадрильи истребителей F-35А
24.09.2015
Норвегия пытается оправдать закупку проблемных американских истребителей
13.11.2012
F-35 примеряет тактическое ядерное оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.10 16:15
  • 2
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 22.10 15:55
  • 5
В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
  • 22.10 15:52
  • 39
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 22.10 15:51
  • 1
Ожирение, безграмотность и судимость – армия США теряет личный состав
  • 22.10 15:01
  • 5
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 22.10 14:31
  • 1
Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II
  • 22.10 14:28
  • 1
Летний взрыв в российской Неноксе произошел при подъеме со дна пролежавшего там год "Буревестника" - госдеп США
  • 22.10 14:17
  • 4
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 22.10 14:16
  • 2
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
  • 22.10 12:53
  • 10
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 22.10 12:36
  • 14
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 22.10 12:33
  • 11
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 22.10 12:07
  • 8
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 22.10 11:07
  • 6
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 22.10 10:54
  • 15
Робот "Федор" может стать торговой маркой