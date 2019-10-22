F-35 пока не стал крупносерийным

Компания Lockheed Martin пока не может перейти к серийной сборке истребителей F-35 Lightning II. Вчера, 20 октября, портал janes.com сообщил о том, что решение о развёртывании полномасштабного производства "стелсов" откладывается на год.

Изначально крупносерийную сборку планировалось одобрить в декабре текущего года. Из-за отсутствия возможности провести этап испытаний Joint Simulation Environment (JSE) решение о полномасштабном производстве перенесли на конец 2020-начало 2021 года.

Истребитель F-35A Lightning II Источник изображения: janes.com

В рамках испытаний JSE истребители F-35 должны показать возможность действий в "сверхплотных, высокоинтегрированных сетях ПВО" (super dense, highly-integrated air defence networks). Подобные испытания можно провести только в режиме моделирования на специальных военных объектах, но эти системы будут готовы только к лету 2020 года.

Сборка истребителей F-35 Lightning II ведётся с 2007 года, но проходит в мелкосерийном режиме. В 2019 году в рамках 11-й партии уже собран 141 истребитель F-35 (102 F-35A, 25 F-35B и 14 F-35C), что немало по мировым меркам.