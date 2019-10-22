Чжунго цзюньван (Китай): российские стратегические ядерные силы проходят "годовую итоговую аттестацию"

Российские учения "Гром-2019" в полной мере демонстрируют ядерный потенциал страны. Китайское издание отмечает, что средства ядерного удара – основной козырь России, который она использует не только для реализации ее стратегии национальной безопасности, но и для сохранения стратегического баланса с НАТО.

Специфичность, высокие стандарты и максимальная приближенность к условиям реальных боевых действий

По сообщениям российских СМИ, в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России уже начались ежегодные контрольные комплексные проверки. Каждое ракетное соединение подряд отработало задачи по переходу войск на разные уровни боевой готовности, а также выполнило задачи по выводу войск в позиционные районы. Пока РВСН проходят проверку, российские стратегические ядерные силы готовятся к своим ежегодным учениям.

Став за последние годы регулярно проводимым мероприятием в стратегических войсках России, данные учения привлекают повышенное внимание из-за своей специфичности, высоких стандартов и максимальной приближенности к условиям реальных боевых действий. В начале года Министерство обороны России обозначило проведение учения стратегических ядерных сил под условным названием "Гром" как одну из пяти ключевых задач в текущем году.

Высочайший уровень проведения учений заставляет трепетать

"Гром-2019" - это первые полномасштабные учения российских стратегических ядерных сил, в которых будет сделан упор на выполнение таких задач, как отработка команд по нанесению ядерных контрударов и подача сигналов, предупреждение ракетных ударов и запуск ракет. По мнению российских СМИ, высочайший уровень проведения учений стратегических ядерных ударных сил приводит в трепет.

Согласно положениям Вооруженных Сил Российской Федерации об использовании ядерного оружия и плану данных учений, командный штаб будет находиться в командном центре стратегических ядерных сил, подчиненном Национальному центру управления обороной Российской Федерации, расположенному в Москве. Президент России Владимир Путин является главнокомандующим и лицом, принимающим конечные решения, министр обороны Сергей Шойгу выступает руководителем учений, ответственным за командование основными силами и координацию местных силовых ведомств, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов - непосредственный организатор учений, отвечающий за исполнение приказов президента конечными элементами - ракетными комплексами.

Быстрая, точная и эффективная отдача приказов - это ключевая задача данных учений и важный пункт в ходе произведения ядерных ударов, осуществляемый посредством синхронных действий цепей оперативного информирования и командного управления. Как осуществляется процесс проведения учений: подразделение разведки ПВО о "нависшей стратегической угрозе" в первую очередь докладывает дежурному начальнику Национального центра управления обороной (заместителю министра обороны). Он, после того, как на основе оперативных данных оценит "нужно ли произвести ответный или упреждающий ядерный удар", передает указания в цепь командного управления учений. Затем Национальный центр управления обороной поочередно докладывает об угрозе президенту, министру обороны и начальнику Генерального штаба. После того, как Путин выслушает предложения министра обороны и начальника Генерального штаба, он принимает решение, и затем через командный центр стратегических ядерных сил отдаются приказы боевым элементам, обеспечивая "пуск каждой ракеты согласно решению президента".

Командный центр стратегических ядерных сил может отдавать приказы всем дежурным боевым подразделениям, осуществляющим удары, с помощью как проводной, так и коротковолновой связи автоматизированной системы управления. До конечного элемента - ракетных комплексов - приказ доходит за три минуты. Главное командование также может последовательно отдавать приказы участвующим в учениях подразделениям РВСН и подводным лодкам ВМФ через резервную автоматизированную систему управления.

В ходе учений российская армия может проверить состояние боевой готовности и надежность всех систем боевого оружия для ядерных ударов с точки зрения осуществления предварительного предупреждения об угрозе на поле боя, организационного командования, применения военных сил, нанесения ударов в условиях боевых действий, эффективности оценки ситуации и других характеристик. А осуществление стратегических контратак в условиях реальных боевых действий позволит укрепить силы стратегического сдерживания.

Введение новых ядерных наступательных сил

С точки зрения прошлого опыта, в ежегодных учениях стратегических ядерных сил главным образом принимают участие основные действующие силы и вооружение для нанесения стратегических ударов, район проведения учений охватывает все российские границы. Это главные межрегиональные ударные учения. Во время учений 2018 года российские РВСН с космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь-М" по полигону Кура на Дальнем Востоке. Кроме того, с двух атомных подводных лодок в Баренцевом и Охотском морях были запущены баллистические ракеты морского базирования Р-29РМУ2 "Синева" (по классификации НАТО - "Скиф") и Р-29Р (по классификации НАТО - "Хвостокол"). Также 4 бомбардировщика Ту-95МС нанесли учебные ядерные удары с воздуха.

Во время учений 2017 года российский Тихоокеанский флот и Северный флот запустили ракеты по полигонам, находящихся в противоположных концах страны. Из центрального округа РВСН запустили ракету по полигону Дальнего Востока. Бомбардировщики ВКС совершили полет на Камчатку из Дальнего Востока и европейской части страны. На полигонах Республики Коми на северо-западе России и на западе Казахстана состоялись учебные пуски крылатых ракет. Таким образом, в нескольких регионах страны одновременно были произведены учебные ядерные удары.

Всех интересует, какое вооружение и какие площадки будет использовать Россия для стратегических ядерных ударов в рамках учений "Гром-2019". На данный момент на постоянной службе находятся атомные подводные лодки стратегического назначения четвертого поколения. Подводная лодка "Князь Олег" класса "Борей-А" также в будущем должна поступить на вооружение в Тихоокеанский флот. Данная подлодка оснащена ракетами подводного пуска "Булава", которые уже находятся на вооружении. Стратегический ракетный полк с комплексом "Ярс" наземного базирования уже на регулярной основе несет службу по обеспечению боевой готовности, а усовершенствованная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Тополь-М" сохраняет стабильную эффективность. Российские ВКС завершили модернизацию бомбардировщиков Ту-160 и планируют увеличить их количество с 16 единиц до 40. По данным российских военных экспертов, комплексное последовательное развитие платформ для нанесения ядерных ударов добавляет России возможность проведения новых учений "Гром-2019", которые позволят ввести новое поколение ядерных наступательных сил.

Всесторонняя демонстрация стратегического ядерного превосходства

В ходе учений уровень боевой готовности "в бой в любое время" и гибкая и разнообразная тактика покажут миру, что ядерные ударные силы России - это козырь стратегии национальной безопасности страны. В частности, вслед за выходом США из ДРСМД и ростом технологического превосходства над Россией в военной сфере углубилось несогласие стран в вопросе ядерного разоружения, и ситуация в области стратегической безопасности России становится все более сложной. В условиях, когда с обычным вооружением невозможно эффективно противостоять противнику, средства ядерного удара по-прежнему остаются основным козырем России для сохранения стратегического баланса с НАТО.

Согласно информации, опубликованной российской армией, 99% ракетного вооружения наземного базирования находится в боевой готовности, 96% готово к немедленному запуску, а все 14 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами "способны нанести удар из любой акватории". По предварительным данным, в ходе учений Россия планирует продемонстрировать живучесть ядерных ударных сил и их способность к быстрому ответному реагированию. Вместе с этим, США, видимо, также планируют провести ряд операций. В начале октября в течение двух дней после запуска Россией МБР "Тополь-М" США произвели пробный пуск МБР "Минитмен-3". В 2017 голу после завершения российских учений стратегических ядерных сил стратегическое командование США сразу организовало такие же учения под условным названием "Глобальный гром". Из этого можно заметить, что в вопросе ядерного вооружения отношения России и США продолжают оставаться крайне натянутыми.

Лю Лэйна