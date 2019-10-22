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22.10.2019
ТАСС

Эскизные проекты вертолетных двигателей ВК-1600 и ВК-650В планируют завершить в 2019 году

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Исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин
Исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Как сообщил исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин, закладываемые в них характеристики призваны обеспечить их высокую конкурентоспособность на рынке существующих моторов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты "ОДК-Климов" планируют завершить в этом году эскизные проекты по двигателям ВК-1600 и ВК-650В. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин.

"В этом году мы начали работу над двумя моторами - ВК-1600 (мощностью 1600 л. с., для вертолета Ка-62) и газотурбинным турбовальным двигателем ВК-650В для Ка-226Т, Ка-126 и для всех версий "Ансата"... В этом году эскизные проекты по этим двум двигателям мы планируем завершить ", - сказал он.

Как отметил Ватагин, закладываемые в эти новые двигатели характеристики призваны обеспечить высокую конкурентоспособность на рынке существующих моторов. Проекты планируется реализовать в сжатые сроки.

На сегодняшний день двигателей этой размерности в стране нет, поэтому в перспективе ВК-1600 и ВК-650В должны стать востребованными. "Потому что количество легких летательных аппаратов в нашей стране недостаточно, если сравнивать с авиационными державами мира. И еще целое направление - это беспилотники, где могут применяться эти двигатели. Поэтому задача предприятия и корпорации - иметь в свой продуктовой линейке двигатель такой размерности" , - отметил исполнительный директор.

21 октября санкт-петербургскому АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") исполнилось 105 лет.

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