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22.10.2019
Военное обозрение

Польские СМИ призывают РФ и Китай остерегаться новой американской торпеды

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Последняя модификация американской торпеды Mk 48 тяжелого типа в состоянии устроить для субмарин России и Китая "большие проблемы", обладая не только повышенной дальностью, но и развитой способностью противостоять воздействию помех. Об этом предостерегает польское СМИ Defence24.

Источник изображения: topwar.ru

Революция на старой базе

Американские военные сообщили о продолжающихся работах над новым вариантов тяжелой торпеды Mk 48, предназначенной для атаки надводных кораблей и подлодок. Предполагается создать практически новую боевую систему с увеличенным радиусом действия и повышенной эффективностью. Достичь этого планируется, главным образом, за счет трансформации боеголовки вместе с системой наведения.

Модернизация касается торпеды, производство которой свернули несколько лет назад. Как оказалось, запас для модернизации Mk-48 был настолько большой, что выгоднее было усовершенствование уже изготовленных версий, чем создание совершенно новой торпеды с нуля.

На данный момент остается только гадать, какое обозначение будет выбрано для нового изделия. Две последние модификации получили индексы Mk 48 Mod 6 и Mk 48 Mod 7. Именно эти варианты и являются базой для разработки новой версии, которая возложена на корпорацию Lockheed Martin.

Источник изображения: topwar.ru

Секреты новой начинки

В первую очередь, исполнителю предстоит модернизировать акустический приемник. Необходимо размещенные в нем электронные компоненты привести в соответствие с имеющимися на данный момент технологиями. Требуется увеличить память и улучшить пропускную способность процессора. В итоге это даст возможность добиться уменьшения времени реакции всей системы наведения, а также развить способность приемника к анализу ситуации и распознаванию наблюдаемых целей.

Среди конструктивных изменений можно отметить существенное уменьшение габаритов блока управления и обработки сонарной системы CBASS (Common Broadband Advanced Sonar System), что позволит его переместить в переднюю секцию головки наведения.

С точки зрения операционных возможностей, США улучшили, прежде всего, способность поиска цели для атаки и ее выделения на фоне других объектов, подводных и надводных, а также распознавания приманок и отвлекающих устройств. На повышение устойчивости к помехам повлияет увеличение ширины полосы частот в сонарах наведения. Внесены изменения в двигательную установку, значительно уменьшившие акустическую подпись новой торпеды, что затрудняет ее обнаружение противником.

Торпеда Mk 48 в базовой версии имеет длину 5,79 м, диаметр 533 мм и вес 1662 кг. Масса БЧ составляет 292,5 кг позволяет ей идти даже на уничтожение корабля класса эсминец, что, как утверждает Defence24, было доказано во время полигонных испытаний с использованием завершивших службу плавсредств.

Торпеда Мк 48 поэтому является невероятно грозным оружием, о котором следует задуматься военно-морским силам таких стран, как Китай или Россия

- делает вывод польское издание, призывая остерегаться новой американской разработки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Россия
США
Продукция
Mk.48
Компании
Lockheed-Martin
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