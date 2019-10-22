Белорусские военные участвуют в учениях "Нерушимое братство-2019"

В 20 километрах от таджико-афганской границы, на полигоне Харб-Майдон стартовали в понедельник совместные учения с коллективными силами быстрого развертывания и миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2019", сообщает Министерство обороны Беларуси.

В учении, которые продлятся девять дней и разделены на два этапа, будут задействованы свыше 600 единиц техники и более 3,5 тысяч военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ и подразделения МВД. Кроме того, в маневрах примут участие почти 20 российских самолетов и вертолетов, которые обеспечат разведку и поддержу с воздуха наземных подразделений.

Правда, белорусские миротворцы, уточняет источник в военном ведомстве республики, примут участие только во втором этапе учения - с 24 октября. Голубые каски из РБ проведут миротворческую операцию по поддержанию мира в регионе.

"Воинские контингенты отработают вопросы подготовки и ведения контртеррористической операции и операции по поддержанию мира коллективными миротворческими силами ОДКБ в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности", - проинформировали в Минобороны РБ.

"На фоне нестабильной обстановки в мире и обостряющейся обстановки в Афганистане совместные действия стран-участников учений демонстрируют решительность руководства наших государств обеспечить безопасность в регионе на легитимной основе", - сказал на открытии командующий войсками Центрального военного округа РФ Александр Лапин.

Замминистра обороны Таджикистана Абдулхошим Даврон Гуломзода также отметил сложную обстановку в центральноазиатском регионе. Особую озабоченность, по его словам, которые приводит ТАСС, "вызывают факты концентрации вооруженных групп международных террористических организаций, в том числе и граждан наших государств на сопредельной территории. Создание баз и лагерей по подготовке боевиков в северных провинциях Афганистана".

Юрий Сизов