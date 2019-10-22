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22.10.2019
Российская газета

Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II

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Источник изображения: Naval News / youtube.com

На проходившей в Сеуле аэроскосмической и оборонной выставке ADEX-2019 впервые показан макет боевой машины морской пехоты KAAV-II. Как сообщает Naval News, она предназначена для замены находящейся на вооружении техники, в частности 150 десантных транспортеров AAV, построенных по американской лицензии.

Каждая новая бронемашина сможет перевозить до 21 морского пехотинца, при этом экипаж будет состоять из 3 военнослужащих.

Максимальная скорость по суше будет достигать 70 км/ч, на воде - 25 км/ч (13,5 узла). Запас хода по топливу составит 480 км или 2 часа при движении по морской поверхности.

Для уменьшения веса и повышения скорости на KAAV-II будут установлены резиновые гусеницы.

Хорошие водоходные характеристики обеспечат мощные водометы и специальное оборудование, разворачиваемое в передней части корпуса и под гусеницами.

Первое изображение новой самоходки 2С43 "Мальва" появилось в Сети

Масштабная модель, представленная на выставке, оснащена необитаемой башней с 40-мм пушкой, для которой создаются телескопические боеприпасы.

Стадию исследовательских разработок планируется завершить в сентябре 2022 года. Во время второго этапа - до 2028 года - будут построены и испытаны уже реальные образцы. С 2029 года начнется серийное производство.

В настоящее время такой техникой обладают лишь военно-морские силы Китая. Также "глиссерные танки" КНР под обозначением VN-18 поставлены Венесуэле.

В прошлом году стало известно, что над боевыми машинами морской пехоты сейчас работают и в России.

На той же выставке были представлены разнообразные новинки бронетанковой техники. В том числе - танк будущего, в котором предполагается максимально использовать стелс-технологии.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
Россия
США
Продукция
ZBL-09
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1 комментарий
№1
22.10.2019 14:31
Цитата, q
перевозить до 21 морского пехотинца
?????
0
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