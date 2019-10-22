После инцидента с подлодкой "Рязань" проверят все МБР Р-29Р - российский адмирал

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Отмена учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с подлодки "Рязань" в ходе стратегических маневров "Гром-2019" не является экстраординарным случаем, заявил "Интерфаксу" в понедельник бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

"Для этого и проводятся подобные учения, чтобы проверить техническое состояние того или иного ракетного комплекса. Бывают такие случаи. Ничего страшного. Это ведь мирное время, а не война. Сейчас проверят техническое состояние всех типов этих ракет", - сказал Кравченко.

"Будем надеяться, что там какая-то маленькая техническая неисправность. Р-29Р - старая ракета, которая собиралась еще при Советском Союзе. Это ракета достаточно много лет находится на эксплуатации. Для своего времени Р-29Р была хорошей ракетой, основная ракетой наших "стратегов". В конечном итоге, всё должно обновляться - пусть с трудом, но появилась новая ракета "Булава", - сказал адмирал.

"И во времена Советского Союза такое случалось - тогда каждый год 10% от общего количества межконтинентальных баллистических ракет подлодок проверялось на техническую надежность. Сейчас немного другие технологии проверки, компьютеры. Но компьютер есть компьютер", - сообщил Кравченко.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019" произошел сбой при пуске МБР Р-29Р. По данным издания, 17 октября атомный подводный крейсер "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил только один пуск МБР Р-29Р вместо планировавшихся двух.

Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой, говорится в материале газеты. "Ведомости" отмечают, что врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин на брифинге 14 октября анонсировал пуск двух ракет Р-29Р.

Между тем в Минобороны РФ заявили, что сбоя при пуске не было. В Минобороны РФ заявили, что пуск ракеты с подлодки "Рязань" действительно планировался.

"Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Там заявили, что целью учения была проверка системы боевого управления Вооружёнными силами РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

"Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Интерфакс", межконтинентальная баллистическая ракета Р-29Р была принята на вооружение в 1977 году. Существует три варианта боевого оснащения ракеты: моноблочный с зарядом 450 кт, разделяющейся головной частью (РГЧ) с тремя боевыми блоками c энергией взрыва 200 кт каждый и семиблочная РГЧ с блоками 100 кт каждый.

Жидкостная двухступенчатая МБР Р-29Р предназначена для вооружения атомоходов проекта 667БДР "Кальмар" в составе ракетного комплекса Д-9Р. В марте 2018 года газета "Известия", ссылаясь на главкомат ВМФ, сообщала, что принято принципиальное решение о замене имеющихся в составе Тихоокеанского флота "Кальмаров" подлодками проекта 955 "Борей".

Как сообщалось, с 15 по 17 октября Минобороны РФ провело тренировку с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания.

"В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", - отмечалось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".