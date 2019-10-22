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22.10.2019
Известия.ru

США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии

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Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Army/Spc. Alec Dionne

Часть американских войск сохранит свое присутствие в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии, чтобы не допустить прибытия боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в ходе пресс-конференции с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле, сообщает "РИА Новости".

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военнослужащих для борьбы с ИГ.

"Процесс вывода американских военных продлится несколько недель, часть войск останется в деревнях, прилегающих к нефтяным полям на северо-востоке Сирии с целью не допустить возможность прибытия группировки ИГ и других группировок для использования этих ресурсов", — заявил Эспер.

Министр обороны США добавил, что к настоящему моменту не принято окончательное решение о выводе американских войск с территории Сирии.

15 октября Трамп подтвердил, что силы международной коалиции, возглавляемой США, покидают северо-восток Сирии.

13 октября глава американского военного ведомства в эфире телеканала CBS заявил о том, что США "сознательно выведут" около 1 тыс. военнослужащих из Сирии. По его словам, в противном случае они "могли оказаться между двумя наступающими армиями".

9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции под названием "Источник мира" на севере Сирии. Целью операции стало уничтожение террористического коридора на южных границах Турции и обеспечение мира в регионе. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас-эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

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Страны
Афганистан
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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