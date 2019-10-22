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22.10.2019
ЦАМТО

ТАРКР "Петр Великий" обеспечил испытания танкера "Академик Пашин"

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Танкер "Академик Пашин" проекта 23130
Построенный для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях на Ладожском озере, май.2018 года.
Источник изображения: Строгий / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 21 октября. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в рамках госиспытаний среднего морского танкера "Академик Пашин" принял участие в учении по передаче жидких и сухих грузов на ходу траверзным способом.

Учение по передаче грузов прошло в Баренцевом море в сложных погодных условиях, при волнении моря 2-3 балла и скорости ветра 10-15 м/с.

При передаче грузов атомный ракетный крейсер и танкер шли со скоростью в 12 узлов на расстоянии от 50 до 70 м друг от друга.

Всего было передано 3 т сухих и 40 т жидких грузов. При проведении мероприятия особое внимание уделялось соблюдению требований экологической безопасности.

В рамках проведения государственных испытаний среднего морского танкера "Академик Пашин" проверены характеристики и системы судна, работа радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба Северного флота.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Проекты
СФ
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