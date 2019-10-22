ТАРКР "Петр Великий" обеспечил испытания танкера "Академик Пашин"

Построенный для ВМФ России на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130 на заводских ходовых испытаниях на Ладожском озере, май.2018 года.

ЦАМТО, 21 октября. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в рамках госиспытаний среднего морского танкера "Академик Пашин" принял участие в учении по передаче жидких и сухих грузов на ходу траверзным способом.

Учение по передаче грузов прошло в Баренцевом море в сложных погодных условиях, при волнении моря 2-3 балла и скорости ветра 10-15 м/с.

При передаче грузов атомный ракетный крейсер и танкер шли со скоростью в 12 узлов на расстоянии от 50 до 70 м друг от друга.

Всего было передано 3 т сухих и 40 т жидких грузов. При проведении мероприятия особое внимание уделялось соблюдению требований экологической безопасности.

В рамках проведения государственных испытаний среднего морского танкера "Академик Пашин" проверены характеристики и системы судна, работа радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба Северного флота.