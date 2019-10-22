ТАРКР "Петр Великий" обеспечил испытания танкера "Академик Пашин"
ЦАМТО, 21 октября. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в рамках госиспытаний среднего морского танкера "Академик Пашин" принял участие в учении по передаче жидких и сухих грузов на ходу траверзным способом.
Учение по передаче грузов прошло в Баренцевом море в сложных погодных условиях, при волнении моря 2-3 балла и скорости ветра 10-15 м/с.
При передаче грузов атомный ракетный крейсер и танкер шли со скоростью в 12 узлов на расстоянии от 50 до 70 м друг от друга.
Всего было передано 3 т сухих и 40 т жидких грузов. При проведении мероприятия особое внимание уделялось соблюдению требований экологической безопасности.
В рамках проведения государственных испытаний среднего морского танкера "Академик Пашин" проверены характеристики и системы судна, работа радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба Северного флота.
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