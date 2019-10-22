Индия может отказаться от услуг турецких судостроительных компаний

ЦАМТО, 21 октября. МО Индии отложило заключение соглашения о сотрудничестве с консорциумом пяти турецких судостроительных компаний (группа TAIS) на проектирование и строительство пяти 45000-тонных кораблей обеспечения (FSV) для ВМС страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на анонимные официальные источники, первоначально запланированное на июнь подписание контракта потенциальной стоимостью 160 млрд. рупий (2,24 млрд. долл.) индийской государственной компанией Hindustan Shipyard Limited (HSL) с турецкой группой TAIS откладывается из-за опасений в связи с тесными связями турецких судостроителей с ВМС Пакистана.

Представители органов безопасности Индии выразили обеспокоенность по поводу того, что некоторые сотрудники TAIS принимают участие в реализуемых в интересах Пакистана проектах. Таким образом, вопрос сотрудничества с турецкими компаниями требует обсуждения в Министерстве обороны. К примеру, существуют серьезные опасения, что если TAIS получит контракт, ее специалисты будет находиться на верфи HSL в Вишакхапатнаме, которая находится в непосредственной близости от секретного центра судостроения ВМС Индии, где строятся атомные подводные лодки.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года правительство Индии опубликовало уведомление о заинтересованности (expression of interest), согласно которому, компания Hindustan Shipyard Limited (HSL) была названа подрядчиком постройки пяти судов обеспечения, потенциальные партнеры которой должны обеспечить локализацию на уровне не менее 30% на всех этапах выполнения контракта. Проект был начат повторно, поскольку переговоры о сотрудничестве с ранее выбранной потенциальным партнером южнокорейской Hyundai Heavy Industries (HHI) зашли в тупик. Как сообщалось, HHI настаивала на постройке головного корабля в Южной Корее, а также использовании значительной части изготовленных в Корее компонентов для остальных четырех платформ, что в конечном итоге было отвергнуто Министерством обороны Индии. В начале октября 2018 года Hindustan Shipyard Limited направила запрос о предложениях с целью поиска партнера для постройки пяти судов водоизмещением около 45000 т, ответы на который представили 8 компаний. Предложения трех из них соответствовали требованиям, однако заявка TAIS была признана лучшей.

В мае 2019 года Hindustan Shipyard Limited сообщила о готовности заключить соглашение с TAIS на совместное проектирование и постройку 45000-тонных кораблей обеспечения для ВМС Индии.

При этом руководитель HSL контр-адмирал Л.В.Сарат Бабу (в отставке) заявил, что резка первой стали для головного корабля FSV может начаться в конце 2020 года, а ВМС Индии получат этот корабль через четыре года. Оставшиеся четыре судна предполагалось передать с 10-месячным интервалом.

В последние недели опасения Индии по поводу соглашения с TAIS усилились из-за ухудшения дипломатических отношений между Нью-Дели и Анкарой. Причиной стала поддержка Турцией Исламабада, который выступил против отмены Индией 5 августа особого конституционного статуса штата Джамму и Кашмир.

Между тем, командование ВМС Индии выражает обеспокоенность тем, что дальнейшее затягивание принятия решения о постройке кораблей FSV негативно скажется на возможностях эффективного действия флота в акватории Индийского океана.

Программа строительства кораблей обеспечения является важной частью "Перспективного плана развития возможностей ВМС Индии до 2027 года". Они могут использоваться для пополнения запасов в море и снабжения авианосной ударной группы. Принятие судов обеспечения на вооружение ВМС Индии существенно расширит их присутствие в акватории Индийского океана и позволит поддерживать операции флота в районе от Африки до Малаккского пролива.