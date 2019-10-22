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22.10.2019
Военное обозрение

Индия заявила о начале создания гиперзвукового оружия

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Индия приступила к работе по созданию гиперзвуковых ракет военного назначения, которые перемещаются с максимальной скоростью в пять Махов. Ответственность за это направление изысканий возложена на Организацию оборонных исследований и разработок (DRDO). Об этом в понедельник сообщило издание Hindustan Times.

Источник изображения: topwar.ru

Для развертывания полноценной деятельности в этом направлении необходима специальная аэродинамическая труба, которая будет использоваться для проведения испытаний и точной отработки технологий. Как утверждают высокопоставленные анонимные собеседники из правительства, она будет введена в эксплуатацию в ближайшее время.

Гиперзвуковая боевая система - это одна из многих базовых технологий, которые мы серьезно изучаем

- пояснил один из источников, назвав ее оружием "следующего поколения".

Как указывает издание, гонка за получение технологии гиперзвукового оружия набирает обороты. В качестве основных ее участников выступают Китай, Россия и США, пытающиеся укрепить свои силы ядерного сдерживания и усилить боевой потенциал войск на ТВД. При этом Hindustan Times считает, что Пекин, как и Москва, уже доказали наличие у него данного вида вооружений, и предполагает возможность обладания им Вашингтоном.

Настало время, чтобы Индия также начала уделять внимание этим технологиям

- отметил генерал-лейтенант Винод Бхатия, курировавший ранее военные операции.

Нужно отметить, что скорость в 5 Махов - минимум для того, чтобы оружие называлось гиперзвуковым. Специалисты считают, что индийские специалисты попытаются использовать технологии ракеты "БраМос" для того, чтобы выйти на производство гиперзвукового ракетного комплекса. При этом никто из специалистов пока не готов называть даже примерные сроки того, когда Индия войдёт в "гиперзвуковой клуб".

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Страны
Индия
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Продукция
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