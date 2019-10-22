В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям

Исполнительный директор компании Александр Ватагин отметил, что "предприятиям Ростеха это под силу"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия должна возобновить создание недорогих однодвигательных реактивных истребителей, мотор для которых может быть разработан на базе уже имеющегося РД-33. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин.

"На наш взгляд, однозначно нужно создавать однодвигательный истребитель, дешевый. У него есть рынок. Предприятиям Ростеха это под силу. Мы рассчитываем на то, что руководство госкорпорации более внимательно посмотрит на это направление, и надеемся, что такая работа будет открыта", - сказал он.

По словам Ватагина, огромный потенциал двигателя РД-33 позволяет на его базе создать более современный мотор с тягой до 11 тонн.

Двигатель РД-33 был создан в конце 1970-х. Это самый массовый реактивный двигатель в своем классе. Он стоит на вооружении 25 стран мира в составе истребителей МиГ-29.

21 октября санкт-петербургскому АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") исполнилось 105 лет.