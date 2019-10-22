В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
Исполнительный директор компании Александр Ватагин отметил, что "предприятиям Ростеха это под силу"
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия должна возобновить создание недорогих однодвигательных реактивных истребителей, мотор для которых может быть разработан на базе уже имеющегося РД-33. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин.
"На наш взгляд, однозначно нужно создавать однодвигательный истребитель, дешевый. У него есть рынок. Предприятиям Ростеха это под силу. Мы рассчитываем на то, что руководство госкорпорации более внимательно посмотрит на это направление, и надеемся, что такая работа будет открыта", - сказал он.
По словам Ватагина, огромный потенциал двигателя РД-33 позволяет на его базе создать более современный мотор с тягой до 11 тонн.
Двигатель РД-33 был создан в конце 1970-х. Это самый массовый реактивный двигатель в своем классе. Он стоит на вооружении 25 стран мира в составе истребителей МиГ-29.
21 октября санкт-петербургскому АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") исполнилось 105 лет.
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По словам Ватагина, огромный потенциал двигателя РД-33 позволяет на его базе создать более современный мотор с тягой до 11 тонн.Слабоват движок или истребитель будет уж очень легким.
Слабоват движок или истребитель будет уж очень легким.
Да, хватит мучать уже дедулю. Но сама идея дешевого однодвигательного, архиверна. И на экспорт бодро пойдут.
В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
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Слабоват движок или истребитель будет уж очень легким.Я как-то понял бы, если бы речь шла про истребитель на одном движке второго этапа для Су-57 и то сомнения есть в том потянет ли. А тут предлагают движок от и так не тяжёлого истребителя да ещё и старого, лишь модернизировать его. Дельтаплан с моторчиком. Сколько и каких боеприпсов такой утащит и на каких скоростях? Да и зачем модернизировать такое древнее старьё, а не создавать с нуля новый? В общем, вопросов больше, чем ответов. Вернее можно догадаться, что просто так проще и выгодней для производителя движков, но вот нужны ли кому-то такие истребители в XXI веке, где-нибудь в 30-х годах и ещё позже - я сомневаюсь, сильно сомневаюсь.