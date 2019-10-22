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22.10.2019
ТАСС

"Рособоронэкспорт" создал орган по защите интеллектуальной собственности российского ОПК

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ОАО Рособоронэкспорт
ОАО Рособоронэкспорт.
Источник изображения: nation-news.ru

В частности, рабочая группа ставит своей целью формирование единой стратегии участников военно-технического сотрудничества по защите прав российских результатов интеллектуальной деятельности за рубежом

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Специальный совещательный орган - Консультационная рабочая группа по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в ходе военно-технического сотрудничества с иностранными государствами сформирован при АО "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы компании.

"Проведенный нами анализ показывает рост в последние годы фактов недобросовестной конкуренции, неправомерного использования в мире отечественных ноу-хау. Это приводит к прямым и косвенным убыткам предприятий, а в целом и к имиджевым потерям всего национального ОПК", - приводят в пресс-службе слова статс-секретаря компании доктора юридических наук Владимира Кудашкина.

Он выразил уверенность, что в результате работы группы будет создана система защиты за рубежом интеллектуальной собственности отечественного ОПК, которая будет эффективной в пресечении любых недобросовестных актов по отношению к российской технике и вооружению.

"Спектр целей создания группы специфичен: от формирования единой стратегии участников военно-технического сотрудничества (ВТС) по защите прав российских РИД за рубежом до организации совместных мероприятий по противодействию конкретным фактам нарушения РИД, выявляемым в процессе ВТС", - сообщили в пресс-службе.

На первом заседании группа сформулировала ключевые требования к повышению эффективности защиты прав: активная защита разработок на основе патентных стратегий в правовом поле, определение процедуры передачи ноу-хау в процессе трансфера технологий, совершенствование методов мониторинга проявлений недобросовестной конкуренции и фактов нарушения прав на интеллектуальную собственность.

В группу вошли представители Минобороны России, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), Роспатента, Ростеха, Росатома, Российской государственной академии интеллектуальной собственности и ряда оборонных холдингов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росатом
Роспатент
РОЭ
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