В Нижегородской области рассматриваются 17 площадок для размещения частного космодрома

По словам генерального директора компании "КосмоКурс", в случае, если консенсус по выбору участка для космодрома не будет достигнут, компания рассмотрит другие регионы для размещения объекта

ТАСС, 21 октября. Частный космодром, созданием которого занимается российская компания "КосмоКурс", может расположиться на одной из 17 площадок в Нижегородской области, сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор компании Павел Пушкин.

"Если серьезно, то сейчас рассматриваются 17 площадок в 11 районах Нижегородской области. При этом ЦНИИмаш [АО Центральный научно-исследовательский институт машиностроения является головным научно-исследовательским институтом госкорпорации "Роскосмос"] настаивает на обязательном рассмотрении соседних (и не только) областей в качестве резервных", - написал Пушкин.

По его словам, компания на данный момент настаивает на том, чтобы космодром располагался в Нижегородской области. "Но все может и поменяться", - добавил Пушкин.

Ранее гендиректор компании, которая развивает частный космический туризм, сообщал, что в регионе существует приоритетный участок с хорошей инфраструктурой, однако он располагается вблизи двух населенных пунктов суммарной численностью населения несколько десятков человек. В случае возведения комплекса на этом месте жителей придется расселять.

Еще одним вариантом размещения комплекса является участок, расположенный в лесу, однако среди минусов компания отмечает необходимость вырубки леса и практически полное отсутствие инфраструктуры, которую необходимо создавать. Пушкин также отмечал, что в случае, если консенсус по выбору участка для космодрома не будет достигнут, компания готова рассмотреть другие регионы для размещения объекта.

"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Предполагается, что экипаж совершит 15-минутный полет на высоту около 200 км. Для запуска своих кораблей компания и собирается построить собственный космодром в Нижегородской области.