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22.10.2019
Военное обозрение

"Нам нужен аналог российской Р-37М": в США задумались о создании новой ракеты

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В двадцатых годах ВВС США получат не менее двух типов новых ракет "воздух-воздух", предназначенные для замены существующих изделий AIM-120 AMRAAM. Речь идет о ракетах Raytheon Peregrine и AIM-260, которым предстоит стать ответом на зарубежные образцы.

Источник изображения: topwar.ru

В сентябре компания Raytheon объявила о разработке проекта Peregrine. В инициативном порядке создается семейство ракет для перспективных истребителей. По боевым характеристикам новые ракеты будут близки к существующим AIM-120, но их сделают более компактными и легкими.

Главная причина появления проекта Peregrine – ограничения истребителей пятого поколения. Они имеют внутренние отсеки вооружений ограниченных размеров. Истребитель F-22 может нести на внутренней подвеске 8 ракет, F-35 – вдвое меньше. Ракета Peregrine будет примерно вдвое меньше AMRAAM, что позволит F-22 и F-35 нести солидный боекомплект из 16 и 8 изделий соответственно.

Проект Peregrine задумывался по инициативе Raytheon. Пентагон, в свою очередь, запустил проект AIM-260. В нем во главу угла ставятся боевые качества, но не габариты. Появление этого проекта связано с ограниченными характеристиками ракет AIM-120 и наметившимся отставанием от зарубежного оружия.

Ракета AIM-120C имеет дальность 105 км. Более новая и дорогая AIM-120D летит, как утверждается, на 180 км. Тем временем, у Китая появилась ракета PL-15 с дальностью 200 км - как говорят сами китайские производители. Россия имеет ракеты К-77 и Р-37М, летящие на 200 и 400 км соответственно. Вследствие этого ВВС США заявили, что им нужна новая ракета большой или сверхбольшой дальности – аналог российского вооружения класса "воздух-воздух".

Ситуация усугубляется несколькими дополнительными факторами. Ракета Р-37М развивает такую скорость (ожидается - гиперзвуковая), при которой атакованный самолет должен реагировать максимально быстро. Новые образцы оснащаются современными эффективными головками самонаведения, повышающими вероятность успешного поражения.

Ответная атака может быть затруднена. Россия и Китай создают малозаметные и сверхманевренные истребители. Вероятность эффективного поражения такого самолета ракетой AIM-120 падает на неприемлемый уровень – боеспособность ВВС сокращается.

Решение проблемы видится в ракете AIM-260. Она будет отличаться от AMRAAM повышенными летными характеристиками и более совершенной ГСН. Это позволит истребителям США эффективно бороться с самыми новыми зарубежными самолетами, несущими передовые ракеты.

Ракета Raytheon Peregrine, по своим характеристикам похожая на AIM-120, тоже станет вооружением истребителей пятого поколения. Ее можно будет применять в боях с ВВС развивающихся стран, эксплуатирующих технику старых типов. В таком контексте главным преимуществом станут не характеристики ракет, а их количество на борту истребителя.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AMRAAM
F-22
F-35
Компании
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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