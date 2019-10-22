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22.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

США перебросили в Литву тяжелую технику

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Источник изображения: topwar.ru

В Литву прибыла тяжелая техника батальона армии США, который будет пробудет в стране в течение полугода, сообщили местные СМИ.

Представитель литовской армии по связям с общественностью капитан Гинтаутас Цюнис сообщил BNS, что в Литву из Польши прибыли восемь танков Abrams и 21 боевая машина пехоты Bradley.

"Это прежде всего весть для Литвы и наших соседних стран НАТО о том, что мы являемся странами, которые в случае кризиса будут защищаться как часть НАТО, что союзники с нами. Это также месседж и для России – о том, что США вовлечены. Это дополнительный фактор сдерживания", – передает RT слова министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса.

Техника и около 500 американских военных будут задействованы в учениях в Литве и пробудут в стране до весны.

Напомним, 16 октября в Латвию "для укрепления безопасности" прибыла американская бронетехника, в том числе танки Abrams и боевые машины Bradley.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Латвия
Литва
Польша
Россия
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Продукция
Bradley
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Проекты
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