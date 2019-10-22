Войти
22.10.2019
Военно-промышленный курьер

США доставили в Одессу списанные патрульные катера

421
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера типа Island, переданных США Украине в 2018 году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинских военно-морских сил, береговая охрана США в 2018 году на церемонии с участием бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко в Балтиморе передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. Ранее командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщал, что Украина рассчитывает получить катера к сентябрю 2019 года. Военно-морские силы Украины занимались подготовкой экипажей для катеров.

"Сегодня, 21 октября, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск". Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт. Сейчас катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки", – говорится в сообщении ВМС в Facebook.

Как отмечается, встретить катера прибыли представители командования военно-морских сил ВС Украины, США и личный состав экипажей катеров.

По данным пресс-службы, после выгрузки катера будут отбуксированы в военно-морскую гавань. "По завершению работ по приведению в готовность, катера типа Island, под командованием уже украинского экипажа, начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей", – добавили в ВМС.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
04.04.2019
Пакет мер НАТО в Черном море не требует реакции России, считает адмирал
06.12.2018
США "проверят" в Индии истребители России
05.10.2017
США и Украина договорились усилить сотрудничество в сфере кибербезопасности
17.03.2014
Межконтинентальные перспективы
14.03.2014
Напряженность в Украине усилила внимание США к вопросам ПРО
16.02.2009
ВВС Венесуэлы получат первые 6 УБС K-8 "Каракорум" в январе 2010 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.10 16:15
  • 2
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 22.10 15:55
  • 5
В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
  • 22.10 15:52
  • 39
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 22.10 15:51
  • 1
Ожирение, безграмотность и судимость – армия США теряет личный состав
  • 22.10 15:01
  • 5
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 22.10 14:31
  • 1
Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II
  • 22.10 14:28
  • 1
Летний взрыв в российской Неноксе произошел при подъеме со дна пролежавшего там год "Буревестника" - госдеп США
  • 22.10 14:17
  • 4
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 22.10 14:16
  • 2
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
  • 22.10 12:53
  • 10
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 22.10 12:36
  • 14
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 22.10 12:33
  • 11
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 22.10 12:07
  • 8
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 22.10 11:07
  • 6
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 22.10 10:54
  • 15
Робот "Федор" может стать торговой маркой