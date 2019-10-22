США доставили в Одессу списанные патрульные катера

Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два патрульных катера типа Island, переданных США Украине в 2018 году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинских военно-морских сил, береговая охрана США в 2018 году на церемонии с участием бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко в Балтиморе передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. Ранее командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщал, что Украина рассчитывает получить катера к сентябрю 2019 года. Военно-морские силы Украины занимались подготовкой экипажей для катеров.

"Сегодня, 21 октября, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск". Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт. Сейчас катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки", – говорится в сообщении ВМС в Facebook.

Как отмечается, встретить катера прибыли представители командования военно-морских сил ВС Украины, США и личный состав экипажей катеров.

По данным пресс-службы, после выгрузки катера будут отбуксированы в военно-морскую гавань. "По завершению работ по приведению в готовность, катера типа Island, под командованием уже украинского экипажа, начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей", – добавили в ВМС.