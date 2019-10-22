Фрегат "Адмирал флота Касатонов" приступил к госиспытаниям
На корабле параллельно заводским ходовым начались государственные испытания. По их программе судостроители закрыли 18 из 80 удостоверений, сообщила пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь".
В частности, комиссия Государственной приемки проверила работу главной энергетической установки, систем связи и навигации, палубных механизмов, условий обитаемости экипажа. Фрегат, находящийся сейчас в зоне ответственности Северного флота, готовится к намеченным на ноябрь испытаниям вооружения, военной техники и комплекса авиационного оборудования.
Основные характеристики проекта 22350:
• Водоизмещение - 5000 тонн
• Длина –135 м
• Ширина – 16 м
• Скорость – до 29 узлов
• Дальность плавания - 4500 миль
• Автономность – 30 суток
• Экипаж – от 170 человек
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