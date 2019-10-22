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22.10.2019
Военно-промышленный курьер

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" приступил к госиспытаниям

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Источник изображения: vpk-news.ru

На корабле параллельно заводским ходовым начались государственные испытания. По их программе судостроители закрыли 18 из 80 удостоверений, сообщила пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь".

В частности, комиссия Государственной приемки проверила работу главной энергетической установки, систем связи и навигации, палубных механизмов, условий обитаемости экипажа. Фрегат, находящийся сейчас в зоне ответственности Северного флота, готовится к намеченным на ноябрь испытаниям вооружения, военной техники и комплекса авиационного оборудования.

Основные характеристики проекта 22350:

•    Водоизмещение - 5000 тонн

•    Длина –135 м

•    Ширина – 16 м

•    Скорость – до 29 узлов

•    Дальность плавания - 4500 миль

•    Автономность – 30 суток

•    Экипаж – от  170 человек

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
СФ
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