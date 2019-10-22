Фрегат "Адмирал флота Касатонов" приступил к госиспытаниям

На корабле параллельно заводским ходовым начались государственные испытания. По их программе судостроители закрыли 18 из 80 удостоверений, сообщила пресс-служба Судостроительного завода "Северная верфь".

В частности, комиссия Государственной приемки проверила работу главной энергетической установки, систем связи и навигации, палубных механизмов, условий обитаемости экипажа. Фрегат, находящийся сейчас в зоне ответственности Северного флота, готовится к намеченным на ноябрь испытаниям вооружения, военной техники и комплекса авиационного оборудования.

Основные характеристики проекта 22350:

• Водоизмещение - 5000 тонн

• Длина –135 м

• Ширина – 16 м

• Скорость – до 29 узлов

• Дальность плавания - 4500 миль

• Автономность – 30 суток

• Экипаж – от 170 человек