Войти
22.10.2019
Российская газета

Непревзойденный рекордсмен: почему МиГ-25 напугал США и НАТО

354
0
0
МиГ-25.
МиГ-25.
Источник изображения: Alex Beltyukov / russianplanes.net / wikimedia.org

Американский стратегический самолет-разведчик SR-71 Blackbird ("Черный дрозд") был одним из самых быстрых самолетов в мире. Он был настолько быстрым, что мог уклоняться от ракет за счет ускорения и набора высоты. СССР, в свою очередь, создал самый быстрый в мире истребитель. Он до сих пор остается самым быстрым и стоит на вооружении в некоторых странах, сообщает We Are The Mighty.

МиГ-25 выглядит неуклюжим и угловатым по сравнению с истребителями четвертого и пятого поколений. По мнению автора, на фоне современных самолетов он выглядит "как грузовой фургон". Однако это не мешает ему удерживать титул самого быстрого.

История появления МиГ-25 довольно проста. В Советском Союзе знали, что США работают над созданием сверхзвукового высотного бомбардировщика XB-70 Valkyrie. Создать перехватчик, который смог бы обогнать сверхзвуковой самолет-разведчик, на тот момент было проблематично. Однако новый бомбардировщик был подходящей целью - за счет большего веса его скорость была бы меньше, чем у разведчика.

Двигатели сделали настолько мощными, что МиГ-25 может ускоряться до 3000 км/ч, а если летчики готовы рискнуть - и до 3 400 км/ч. Самолет быстро установил мировые рекорды по скорости и высоте - всего 29 мировых рекордов.

Это напугало США и других членов НАТО. Новый советский перехватчик был не только невероятно быстрым, но и маневренным, чего не хватало западным самолетам. Однако позже произошли изменения, серьезно повлиявшие на судьбу МиГ-25.

В 1966 году катастрофа, которая произошла в ходе испытаний, поставила крест на американском проекте XB-70 Valkyrie. МиГ-25 лишился своего главного противника, и теперь его главной задачей, помимо перехватов, стало завоевание превосходства в воздухе.

А в 1976 году летчик ВВС СССР Виктор Беленко угнал МиГ-25 в Японию. Разобрав самолет и изучив его, американские специалисты пришли к выводу, что он не годится для перехвата SR-71. Они признали, что советский истребитель-перехватчик имеет преимущество по скорости и высоте перед истребителями НАТО, но при этом отметили, что ограниченные возможности устаревшей РЛС мешает ему реализовать свой потенциал, заставляя снижаться до высоты, на которой действует противник. Впрочем, вскоре после угона в Японию МиГ-25 получил новую радиолокационную станцию.

МиГ-25 по-прежнему остается самым быстрым в мире истребителем, способным подниматься выше других. Однако на сегодняшний день врагов на такой высоте у него не осталось.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
МиГ-25
Проекты
NATO
Похожие новости
22.10.2019
В США описали возможности напугавшего НАТО "до жути" советского истребителя
10.08.2018
Как Россия и Америка раскрывают главные военные тайны друг друга
28.04.2017
Гибель корабля-разведчика РФ у берегов Босфора обойдется стране в миллиарды рублей
17.10.2012
МиГ-31-33 – лучший в своем классе
18.12.2006
Экономике поможет ВПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.10 16:15
  • 2
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 22.10 15:55
  • 5
В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
  • 22.10 15:52
  • 39
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 22.10 15:51
  • 1
Ожирение, безграмотность и судимость – армия США теряет личный состав
  • 22.10 15:01
  • 5
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 22.10 14:31
  • 1
Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II
  • 22.10 14:28
  • 1
Летний взрыв в российской Неноксе произошел при подъеме со дна пролежавшего там год "Буревестника" - госдеп США
  • 22.10 14:17
  • 4
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 22.10 14:16
  • 2
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
  • 22.10 12:53
  • 10
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 22.10 12:36
  • 14
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 22.10 12:33
  • 11
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 22.10 12:07
  • 8
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 22.10 11:07
  • 6
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 22.10 10:54
  • 15
Робот "Федор" может стать торговой маркой