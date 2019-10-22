"Тихий гром": ещё один украинский "камикадзе"

Украинские инженеры разработали новую модель барражирующего боеприпаса. Вчера, 20 октября, портал ukrmilitary.com сообщил о том, что компания "Атлон Авиа" презентовала модель одноразового дрона под названием "Тихий гром" ST-35.

"Тихий гром" представляет собой средство доразведки и поражения целей на расстоянии до 30 км. Снаряд поднимается в воздух с помощью мультикоптера, который также выполняет функции ретранслятора.

Презентация боеприпаса "Тихий гром" ST-35

Каждый из дронов-"камикадзе" оснащён мотором, способным развивать скорость 120-140 км/ч. Время работы в воздухе — до 60 минут. По словам разработчиков, этого достаточно, чтобы долететь до места назначения, провести доразведку, после чего оператор выбирает цель и поражает её пикированием.

Модель ST-35 может оснащаться тремя типами боеголовок (термобарической, осколочно-фугасной или кумулятивной). Комплекс "Тихий гром" состоит из трёх комплектов для сборки барражирующих боеприпасов, мультикоптера и планшетного компьютера. Время развёртывания — до 20 минут.