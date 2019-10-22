Войти
22.10.2019
WarSpot

"Тихий гром": ещё один украинский "камикадзе"

514
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Украинские инженеры разработали новую модель барражирующего боеприпаса. Вчера, 20 октября, портал ukrmilitary.com сообщил о том, что компания "Атлон Авиа" презентовала модель одноразового дрона под названием "Тихий гром" ST-35.

"Тихий гром" представляет собой средство доразведки и поражения целей на расстоянии до 30 км. Снаряд поднимается в воздух с помощью мультикоптера, который также выполняет функции ретранслятора.

Презентация боеприпаса "Тихий гром" ST-35

Каждый из дронов-"камикадзе" оснащён мотором, способным развивать скорость 120-140 км/ч. Время работы в воздухе — до 60 минут. По словам разработчиков, этого достаточно, чтобы долететь до места назначения, провести доразведку, после чего оператор выбирает цель и поражает её пикированием.

Модель ST-35 может оснащаться тремя типами боеголовок (термобарической, осколочно-фугасной или кумулятивной). Комплекс "Тихий гром" состоит из трёх комплектов для сборки барражирующих боеприпасов, мультикоптера и планшетного компьютера. Время развёртывания — до 20 минут.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
ИТ
Похожие новости
29.08.2019
В Раде заявили, что "Укроборонпром" не смог заместить 40% комплектующих из России
30.09.2015
Электронная война – мифы и правда — часть I
28.09.2015
Застряли на переходе морем
26.11.2013
Комплекс высокоточного выстрела «Черный дятел»
06.11.2013
Разведчик – это образ жизни
21.01.2011
WikiLeaks: чехи помешали США купить в Беларуси ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.10 16:15
  • 2
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 22.10 15:55
  • 5
В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
  • 22.10 15:52
  • 39
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 22.10 15:51
  • 1
Ожирение, безграмотность и судимость – армия США теряет личный состав
  • 22.10 15:01
  • 5
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 22.10 14:31
  • 1
Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II
  • 22.10 14:28
  • 1
Летний взрыв в российской Неноксе произошел при подъеме со дна пролежавшего там год "Буревестника" - госдеп США
  • 22.10 14:17
  • 4
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 22.10 14:16
  • 2
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
  • 22.10 12:53
  • 10
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 22.10 12:36
  • 14
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 22.10 12:33
  • 11
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 22.10 12:07
  • 8
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 22.10 11:07
  • 6
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 22.10 10:54
  • 15
Робот "Федор" может стать торговой маркой