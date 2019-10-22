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22.10.2019
ЦАМТО

Raytheon поставит ВВС США микроволновую систему противодействия БЛА

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"Боевая микроволновка" Phaser от Raytheon
"Боевая микроволновка" Phaser от Raytheon.
Источник изображения: raytheon.com

ЦАМТО, 21 октября. Компания Raytheon объявила, что в соответствии с подписанным с ВВС США контрактом поставит опытный образец микроволновой системы большой мощности HPM (high-power microwave system), которая будет развернута за границей. Подразделения будут использовать систему HPM для противодействия БЛА противника.

Разработанная Raytheon система использует для нейтрализации БЛА направленную энергию. Широкий луч HPM может поражать несколько целей одновременно. Данный контракт следует за отдельным соглашением с ВВС, согласно которому Raytheon разработает два опытных образца системы вооружения на базе высокоэнергетического лазера (HEL), которые также будут развернуты за рубежом. Системы HPM и HEL могут использоваться независимо или совместно для противодействия угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов.

По заявлению вице-президента Raytheon Advanced Missile Systems Томаса Бассинга, существует несколько способов борьбы с БЛА. Компания поставляет первые в мире оборонительные системы на базе технологий направленной энергии, которые могут использоваться отдельно или в тандеме для поражения БЛА противника со скоростью света.

Контракты на поставку HPM и HEL следуют за успешными демонстрациями Raytheon систем направленной энергии ВВС и СВ США.

Как заявлено, компания Raytheon интегрирует несколько проверенных технологий для противодействия угрозе БЛА в широком диапазоне сценариев – от коммерческих аэропортов до передовых военных баз и многолюдных стадионов. Предлагаемый компанией набор датчиков, систем командования и управления, а также кинетических и некинетических средств поражения, охватывает весь спектр возможного применения систем противодействия БЛА.

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Страны
США
Компании
Raytheon
Оборонительные системы
Проекты
БПЛА
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