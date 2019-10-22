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22.10.2019
Военное обозрение

"Летающие танки" Ми-35М приковали внимание сербских СМИ

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В Сербии побывала боевая техника вооруженных сил РФ в связи с проводившимся под Белградом военным смотром, приуроченным к 75-летию освобождения города от фашистов. Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.

Источник изображения: topwar.ru

Как пишет об их прибытии Mars.online, "два летающих танка Ми-35М попали в аэропорт Батайница!". Они, пролетев над "коробками" марширующих, участвовали в динамическом смотре авиации, за которым наблюдали глава кабмина РФ Дмитрий Медведев и высшее руководство Сербии.

Технологические новшества, использованные при создании Ми-24ВМ (Ми-35М), в совокупности увеличивают эффективность вертолета в целых 2 раза по сравнению с его предшественником Ми-24 / Ми-25 и его многочисленными модификациями

- отмечает указанное издание, отмечая достоинства "гостя".

Повышенный интерес СМИ к данной технике, которую назвали "летающими танками", был вызван, по всей видимости, довольно скудным составом собственной авиации. В ее распоряжении отсутствуют ударные вертолеты. Наиболее "тяжелой" винтокрылой машиной являются Ми-17В-5, закупленные у Москвы (в количестве трех единиц) и доставленные к юбилею. До этого основным вертолетом являлась "Газель", вес которой составляет примерно тонну. Для сравнения: масса Ми-35М – около 11 тонн.

Впрочем, как указывает сербское издание Tango Six, до конца года Белград получит приобретенные ранее четыре единицы Ми-35М, которые сейчас находятся в Ростове-на-Дону.

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