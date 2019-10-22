СМИ США "раскрыли" план России по противостоянию НАТО

В 2006 г. в составе армии США появилась "Группа по асимметричной войне" (Asymmetric Warfare Group), задачей которой являлось изучение американских и зарубежных стратегий. В 2017 г. группа выпустила доклад "Russian New Generation Warfare Handbook", составленный по результатам анализа российских действий в ходе украинской и сирийской операций.

Источник изображения: Минобороны РФ

Доклад рисует пугающую картину: российская армия располагает всеми нужными средствами ведения войны. Однако это не делает ее непобедимой силой. В сравнении с Советской армией, вооруженные силы России меньше и слабее, из-за чего им приходится отказываться от старых стратегий. На смену им приходит концепция нового четвертого поколения войны.

Современная стратегия российской армии реализуется несколькими основными путями, - "раскрыли" планы России по противодействию НАТО СМИ США.

Уменьшение подразделений и соединений. Основным соединением армии становится батальонная тактическая группа. За счет изменения состава он может быть адаптирована к решению разных задач. На оперативно-тактическом уровне Россия в целом отказалась от дивизий в пользу более мелких соединений, однако их можно восстановить для оптимизации управления.

Основную боевую работу выполняют местные "прокси". На Украине и в Сирии все чаще используются нерегулярные формирования и частные военные компании, работающие при участии российских военных специалистов. Этот подход русские подсмотрели у США, которые применяли его от Вьетнама до Афганистана.

"Прокси" позволяют высвободить настоящую армию для работы на нужных направлениях. Также они придают операции вид политической легитимности. Участие нерегулярных формирований позволяет отрицать участие реальной армии.

Москва использует средства кибервойны и организует наступательные информационные операции. Россия создала беспрецедентный информационный аппарат для манипуляции общественным мнением и взлома инфраструктуры в третьих странах. Западным странам с открытой политической структурой сложно принимать ответные меры. В то же время, российский авторитарный режим может продвигать официальную точку зрения и подавлять независимые СМИ, способные помешать его информационным кампаниям.

Российская армия по-прежнему полагается на артиллерию. Орудия остаются главным средством уничтожения противника, тогда как на маневренные подразделения возлагается зачистка. САУ способны сопровождать войска в наступлении, за счет чего могут защищать передовые подразделения. Российская армия, как и ранее, ценит массированные удары с применением ствольной и реактивной артиллерии.

Эффективность ударов повышается за счет применения беспилотников-разведчиков. При этом быстродействие артиллерии может быть невысоким. Этому способствует сохранение устаревшей централизованной системы управления.

Россия готовит снайперов. В последние годы Москва вкладывается в подготовку снайперов и в создание нового оружия для них. В районе боевых действий развертываются целые снайперские подразделения. Их бойцы могут наносить урон самостоятельно или выполнять функции наводчиков артиллерии. Борьба со снайперами крайне сложна.

Развиваются средства A2/AD. Зарубежные войска полагаются на поддержку с воздуха и транспортную авиацию. Российская армия в ответ на это создает новые зенитные средства. Комплексы разных типов объединяются в эшелонированную ПВО, прорыв которой является крайне сложной задачей. Эффективность российской ПВО была показана на Украине. После массовых потерь техники украинские ВВС прекратили боевые вылеты. Более развитый противник тоже столкнется с серьезными трудностями.

Россия развивает оперативно-тактические ракетные комплексы. Это означает, что тыловые объекты противника подвергаются смертельным угрозам – даже при наличии превосходства в воздухе.

Развиваются средства РЭБ. Западные армии зависят от развитой радиоэлектронной инфраструктуры. Российские системы РЭБ способны подавлять связь, управление, обнаружение и даже навигацию противника. Радиотехническая разведка может выявлять вражеские объекты и наводить на них удары. В таких условиях зависимость от радио может быть фатальной. Зарубежным армиям придется адаптироваться к новым угрозам.

Доклад от Asymmetric Warfare Group напоминает, что противника не следует недооценивать – хотя и переоценивать тоже не стоит. Он показывает, как изменяются методы ведения войны, и как на нынешние вызовы реагирует Россия. Российская армия разными методами пытается компенсировать собственные слабости, а также найти и использовать проблемы противника. Знание способностей противника может стать ключом к победе. Или поводом не вступать в противостояние с ним.