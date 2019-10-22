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22.10.2019
ТАСС

Космонавты с борта МКС призвали студентов участвовать в олимпиаде "Я - профессионал"

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Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото.
Источник изображения: © NASA / Jack Fischer

Александр Скворцов отметил, что "стать выдающимся инженером, химиком или педагогом ничуть не легче, чем полететь в космос"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Герои России, летчики-космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка с борта Международной космической станции обратились к студентам с призывом принять участие в олимпиаде "Я - профессионал". Видео с обращением космонавтов размещено на видеохостинге YouTube.



"Не стоит бояться ошибок, гораздо страшнее упускать возможности. Одна из них - всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал". Победители олимпиады смогут попасть на стажировки в крупные российские компании или продолжить обучение в лучших вузах страны. Не бойтесь попробовать свои силы и покажите, на что вы способны. Дерзайте и побеждайте", - сказал Скрипочка.

В свою очередь, Скворцов отметил, что путь к вершинам профессии сложен и тернист. "Стать выдающимся инженером, химиком или педагогом ничуть не легче, чем полететь в космос", - добавил он.

Олимпиада "Я - профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей". Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны. Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года, организаторы олимпиады получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали.

Прием заявок на участие в третьем сезоне начался 2 октября и продлится до 18 ноября. За первые десять дней организаторы получили более 100 тыс. обращений.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
МКС
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