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22.10.2019
Военно-промышленный курьер

Ожирение, безграмотность и судимость – армия США теряет личный состав

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские сухопутные войска испытывают трудности с комплектованием личного состава. Об этом говорится в докладе Центра стратегических и международных исследований США.

"Армии США затруднительно обеспечить даже небольшой прирост численности своих сил из-за проблем с комплектованием личного состава. В 2019 финансовом году были выделены средства на 478 тыс. военнослужащих регулярных войск, в 2020 финансовом году эта цифра увеличилась до 480 тыс., но не достигла плановой отметки в 492 тыс. В 2020 финансовом году численность резервных войск остаётся по сути неизменной", - говорится в докладе центра, с текстом которого ознакомился RT.  

В документе отмечается, что в свете проблем с комплектованием и сохранением численности личного состава регулярные и резервные сухопутные войска вынуждены пересматривать свои планы в сторону снижения.

Схожие трудности испытывают также армейский резерв и Национальная гвардия США, добавляют аналитики центра.  

"Резерв армии США планировал увеличить свою численность до 200 тыс. военнослужащих, а Национальная гвардия США - до 343 тыс. Вместо этого и там и там с трудом поддерживают численность на уровне конечного показателя за 2019 финансовый год", - указывается в документе.

Стоит отметить, что внимание к ситуации с нехваткой личного состава в сухопутных войсках США неоднократно привлекали и другие американские экспертные организации. Так, в 2018 году генерал-лейтенант армии США в отставке Томас Спор, являющийся руководителем оборонного направления аналитического фонда Heritage Foundation, отмечал, что вооружённые силы страны окажутся в незавидном положении, если не смогут достичь необходимых целей по комплектованию личного состава.

"Нам в наших вооружённых силах необходим постоянный приток добровольцев. И если у нас не будет людей, отвечающих определённым требованиям, наши вооружённые силы будут страдать", - отмечал Спор в интервью телеканалу ABC News. 

В своём интервью Спор подчёркивал, что в 59% случаев молодые люди не могут служить в армии из-за проблем со здоровьем, в том числе ожирения.

"В последние десять лет эта статистика пошла вверх, ожирения и избыточного веса у американцев стало гораздо больше. Примерно десять лет назад было всего два штата, где от ожирения страдала треть американцев. Сейчас таких штатов тридцать", - пояснил отставной генерал и военный эксперт. 

В 2018 году корпорация RAND провела исследование среди 18 тыс. военнослужащих всех родов и видов войск США, в ходе которого выяснилось, что у 66% из них были зафиксированы избыточный вес или ожирение. 

Ещё одной крупной проблемой является нехватка образования. Около 25% молодых людей отсеиваются на стадии отбора, поскольку не имеют среднего образования или диплома об общеобразовательной подготовке, как того требует служба в Вооружённых силах США. 

Ещё 10% не могут служить из-за проблем с законом и судимостей. Томас Спор отметил, что за несудимых молодых людей, имеющих среднее образование, идёт настоящая борьба между ВС США и американскими компаниями, которым требуется рабочая сила. Несмотря на социальный пакет, который предлагает потенциальным рекрутам американское оборонное ведомство, привлечение добровольцев даётся Пентагону нелегко. 

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Страны
США
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
22.10.2019 15:51
Несмотря на социальный пакет, который предлагает потенциальным рекрутам американское оборонное ведомство, привлечение добровольцев даётся Пентагону нелегко.

Думаю ошибка американских вербовщиков в том, что они не проявляют достаточной убедительности объясняя, чем многолетнее пребывание в сирийских песках лучше пребывания в обычной тюрьме.
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