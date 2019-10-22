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22.10.2019
Военно-промышленный курьер

Ракета не полетела по техническим причинам - Минобороны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Запуск одной из баллистических ракет с атомной подлодки "Рязань" был отменен в ходе учений "Гром-2019" после оценки состояния ракеты перед стартом. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщили ранее "Ведомости", атомная подлодка "Рязань" на учениях выстрелила по полигону Чижа одной баллистической ракетой Р-29Р, вторая ракета не вышла из шахты, субмарина вернулась вместе с ней в базу. 

По данным издания, нештатная ситуация могла случиться из-за отказа систем на подводном крейсере.

"Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе. Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты СКШУ "Гром", - говорится в заявлении ведомства.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Р-29Р
Проекты
Военные учения
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