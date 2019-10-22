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22.10.2019
Российская газета

Модернизированные танки Т-72Б3 оснастили отечественным тепловизором

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Источник изображения: rg.ru

Уралвагонзавод поставил в министерство обороны РФ танки Т-72Б3. Бронемашины укомплектованы современным тепловизионным каналом отечественного производства.

Об этом сообщила пресс-служба Уралвагонзавода, входящего в Ростех. Модернизированные танки прошли все виды испытаний и приняты военным представительством. Все операции проводились по условиям государственного контракта.

Работы по капитальному ремонту танков Т-72Б с модернизацией до уровня Т-72Б3 предприятие выполнило в нынешнем году. Модернизация коснулась практически всех технических систем танка. В результате этого улучшилась маневренность, огневая мощь и уровень защищенности. А еще  Т-72Б3 укомплектован новыми силовыми установками, современными цифровыми средствами связи, системами управления огнем с автоматом сопровождения цели. Механик-водитель получил дисплейные комплексы.

Т-72Б3 - основной танк. Боевая масса - 46 тонн. Экипаж - три человека. Основное оружие - гладкоствольная пушка 2А46М калибра 125 миллиметров, или 2А46М-5, с улучшенной баллистикой и ресурсом. Высокая точность огня обеспечивается современным баллистическим вычислителем и стабилизатором.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
2А46
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
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