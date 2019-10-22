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22.10.2019
Российская газета

США отказались от дискет в ядерном оружии

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Стратегическая автоматизированная система управления ядерными силами США (SACCS) перестала использовать восьмидюймовые дискеты.

- Отказавшись от устаревших дискет, мы перешли на высокозащищенные твердотельные носители информации, - заявил Defence News командир 595-й стратегической эскадрильей связи ВВС США подполковник Джейсон Росси.

SACCS - система передачи данных - в частности, кодов запуска баллистических ракет, - из командных центров на стартовые позиции. Существует она с 60-х годов, а непосредственно пуском 450 ракет Minuteman III с авиабаз в Вайоминге, Монтане и Северной Дакоте управляют компьютеры величиной со шкаф с объемом оперативной памяти в 16 мегабайт и 100-мегабайтным жестким диском. Для начала 70-х годов прошлого века эта техника была суперсовременной, но сейчас выглядит как трогательный анахронизм.

SACCS передает данные не через глобальную сеть или оптоволокно, а по автономным медным кабелям, проложенным глубоко под землей.

- Это самая старая IT-система в ВВС. Но возраст обеспечивает ей безопасность, - продолжил Росси. - Вы не можете взломать то, что не имеет IP-адреса. Это уникальная система: старая и очень-очень хорошая.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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США
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Minuteman
ИТ
Ядерный щит
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