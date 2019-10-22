Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" опубликовала материал Марины Щербаковой "Военное строительство идёт с опережением сроков. Налажены плановые и ритмичные поставки вооружения, военной и специальной техники" с изложением итогов очередного Единого дня приёмки военной продукции, проведенном Министерством обороны Российской Федерации 18 октября 2019 года.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

18 октября Минобороны России провело Единый день приёмки военной продукции, поступающей на вооружение в войска, и объектов военной, социальной инфраструктуры, возводимых для Вооружённых Сил.

18 июля 2014 года впервые в истории России прошёл Единый день приёмки военной продукции. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу тогда пообещал, что мероприятие станет ежеквартальным и публичным. И вот традиционно на днях под его руководством в зале управления имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Национального центра управления обороной Российской Федерации в режиме видеоконференции были подведены итоги работы по выполнению государственного оборонного заказа в III квартале 2019 года.

- Сегодня мы подведём итоги реализации гособоронзаказа в третьем квартале в части поставок вооружения, военной техники и строительства объектов военной инфраструктуры, - отметил генерал армии Сергей Шойгу, открывая мероприятие. - За прошедший период в войска поступило более 1100 единиц современного вооружения, военной и специальной техники.

По словам министра, в этом году войска получили 16 самолётов и 35 вертолётов различного назначения, свыше 200 единиц бронетанкового вооружения, 21 радиолокационную станцию в различных модификациях.

Кроме того, Военно-морской флот получил малый ракетный корабль "Советск", противодиверсионный катер проекта 21980 и малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий".

"Помимо этого, отремонтирована атомная подводная лодка "Омск" и модернизирован малый ракетный корабль "Смерч",- отметил генерал армии Сергей Шойгу.

Он добавил, что в плановом порядке войска получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы и многое другое.

По оценке главы Минобороны, военное строительство идёт с опережением сроков.

- В этом году планируется ввести в строй 3751 здание и сооружение. Приоритетами по-прежнему остаются обеспечение сил и средств ядерного сдерживания, а также размещение новых образцов вооружения и техники. Подчеркну, что новая инфраструктура обеспечивает надлежащее хранение вооружения и оснащена современными системами безопасности, - заявил министр обороны.

Он отметил, что капитальное строительство также идёт с опережением - уже введены в строй 2378 зданий и сооружений, что на 13 процентов превышает показатель прошлого года.

- Продолжается строительство постоянного и служебного жилья для военнослужащих и членов их семей, возводятся объекты военной медицины и военного образования, - сказал генерал армии Сергей Шойгу, особо отметив построенные по поручению главы государства Президентское кадетское училище в Кемерово и филиал Пансиона воспитанниц Мин­обороны в Санкт-Петербурге.

Заместители министра обороны Алексей Криворучко и Тимур Иванов, а также представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, командного состава Минобороны доложили главе военного ведомства итоги выполнения гособоронзаказа в III квартале текущего года.

Для суши

На сегодняшний день в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск военными представительствами на предприятиях промышленности приняты: 147 новых и 72 отремонтированные единицы бронетанкового вооружения и техники; 691 новый и 146 отремонтированных автомобилей военного назначения; 33 новых и 42 прошедшие ремонт единицы ракетно-артиллерийского вооружения; 38 860 единиц носимого вооружения и экипировки; 56 единиц средств десантирования.

Завершается исполнение гос­контракта на поставку шести дивизионных комплектов зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2".

Выполняется капитальный ремонт 94 танков Т-72БЗ с установкой дополнительной защиты.

В рамках работ по импортозамещению с 2019 года в прицельных комплексах танков применяются тепловизионные камеры отечественного производства, не уступающие по своим характеристикам ведущим зарубежным аналогам.

В настоящее время в научно-исследовательском центре бронетанковой техники 3-го ЦНИИ Минобороны завершаются испытания модернизированной машины БМП-3 с улучшенными показателями защищённости, проводятся мероприятия по организации её серийного производства с 2020 года.

Впервые запланирована поставка 35 тяжёлых автомобилей многоцелевого назначения семейства "Торнадо-У" с колёсной формулой 6×6. В настоящее время изготовлены 18 автомобилей, которые выдержали все виды испытаний, приняты военным представительством и готовы к отгрузке.

В рамках ГОЗ выполняется поставка шести радиолокационных станций дежурного режима метрового диапазона волн. Новые комплексы способны одновременно сопровождать не менее 300 целей, обнаруживать воздушные объекты на высоте до 27 километров и на расстоянии до 500 километров, что позволит гораздо быстрее реагировать на меняющуюся обстановку современного боя.

Для нужд Минобороны запланирована поставка 110 комплектов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5К и АПЕ-ЗК. Они предназначены для обеспечения круглосуточной работы оперативного состава пунктов управления тактического звена. В настоящее время поставлено 92 комплекта АПЕ, часть из которых была задействована в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", что способствовало успешному выполнению задач в ходе СКШУ. До 10 ноября будут поставлены оставшиеся 18 комплектов.

Для неба и космоса

В интересах Воздушно-космических сил приняты зенитная ракетная система С-400, девять новых и семь отремонтированных самолётов, 16 новых и 19 отремонтированных вертолётов, две ракеты-носителя "Союз-2.1Б".

В 2019 году ракетами-носителями семейства "Союз" были успешно запущены и выведены на штатную орбиту три космических аппарата в интересах Минобороны.

По ГОЗ-2019 в полном объёме осуществлена поставка самолётов Су-34. Шесть авиационных комплексов поступило на вооружение 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка.

33-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк получил вертолёт Ми-26, предназначенный для решения задач в арктических условиях на архипелаге Новая Земля.

В рамках ГОЗ в полном объёме и в установленные сроки поставлено в ВКС шесть модернизированных станций спутниковой связи "Приморка-М". Эта система предназначена для автоматизированной передачи пакетных данных и позволяет обеспечить высокоскоростную доставку закрытых массивов информации.

Для моря

Помимо ранее упомянутых министром обороны поставок в интересах ВМФ, Алексей Криворучко доложил, что в 2019 году в рамках ГОЗ на Северный флот поставлен береговой ракетный комплекс "Бастион". В октябре аналогичное изделие будет отгружено на Балтийский флот. Ещё один ракетный комплекс в соответствии с условиями госконтракта находится на ответственном хранении у предприятия-изготовителя.

Первая партия ракет "Оникс" поставлена в воинские части Черноморского, Тихоокеанского и Балтийского флотов. До конца октября будет произведена опережающая поставка ракет на Северный флот.

Ядерное сдерживание

Продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. Для этих целей приняты девять баллистических ракет, девять пусковых установок грунтового базирования, 15 единиц средств обеспечения и связи.

Проводится перевооружение 35-й ракетной дивизии на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С".

В сентябре 2019 года после мероприятий по приёмке и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники 479-й ракетный полк заступил на опытное боевое дежурство.

На последующие два года спланировано перевооружение ещё трёх ракетных полков на "Ярс-С".

Завершая доклад, заместитель министра обороны Алексей Криворучко отметил, что установившиеся темпы выполнения ГОЗ позволят к концу года выйти на заданный уровень оснащённости современными образцами в 68,2 процента.

Объекты инфраструктуры

Заместитель министра обороны Тимур Иванов доложил, что основные силы и средства в текущем году направлены на строительство объектов в рамках Государственной программы вооружения - прежде всего сил и средств ядерного сдерживания, а также аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, инфраструктуры арктической группировки.

Замминистра отметил, что география строительства объектов охватывает всю территорию страны - от Калининграда до Курильских островов, от Арктики до южных военных баз, в том числе расположенных за пределами России. В настоящее время Военно-строительным комплексом ведутся строительные работы более чем на 5000 зданий и сооружений.

Материально-техническая база вводимых объектов комплектуется и оснащается высокотехнологичным оборудованием, мебелью и инвентарём, что позволяет на высоком уровне осуществлять боевую подготовку личного состава, учебный процесс в высших и довузовских учебных заведениях, обеспечивать достойные социально-бытовые условия для военно­служащих, воспитанников и гражданского персонала Минобороны.

В целом в интересах сил и средств ядерного сдерживания с начала года уже возведено 501 здание и сооружение. Продолжаются мероприятия по созданию инфраструктуры РВСН для размещения ракетных комплексов "Ярс", "Сармат", "Авангард" с плановыми сроками завершения в 2019 - 2021 годах.

В интересах Космических войск продолжается создание радиолокационных станций высокой заводской готовности в Воркуте и Оленегорске.

В интересах аэродромной сети и для обеспечения подготовки авиационного персонала закончено строительство и передано в эксплуатацию 136 зданий и сооружений, в том числе выполнялись работы на аэродромах Бельбек и Чкаловский.

Набранные темпы поставок ВВСТ позволят к концу года достичь заданного уровня оснащённости современными образцами 68,2%

Без авралов и штурмовщины

Подводя итоги мероприятия, министр обороны особо отметил ряд задач, имеющих первостепенное значение, на ближайшую перспективу.

- Надеюсь, что 2020 год у нас увенчается завершением строительства всех, я ещё раз повторяю, всех арсеналов для хранения вооружения, боеприпасов, - заявил Сергей Шойгу. - Конечно, это во многом будет способствовать серьёзному повышению, а если говорить точнее, то кардинальному повышению безопасности и хранения, и эксплуатации, ну а самое главное - увеличит сроки хранения, и за счёт этого серьёзным образом снизит финансовую нагрузку на наш бюджет.

Особое внимание руководства страны и Министерства обороны уделяется строительству объектов инфраструктуры Сил ядерного сдерживания. Глава военного ведомства выразил уверенность, что "мы поставленные задачи по этим объектам выполним, и те пробелы, которые у нас существовали в прошлые годы, будут закрыты уже в этом году".

Помимо этого, министр обороны отметил, что регулярное проведение Единых дней приёмки военной продукции обеспечило выполнение поставленных целей. Чтобы предприятия работали планомерно, сдавали военную продукцию в течение года. Чтобы не было никакой штурмовщины, авралов и передач ВВСТ, как говорится, "под ёлочку".

- Сдача идёт планово, многое из того, что на сегодняшний день поступает в войска в тех количествах, которые заложены в планах гособоронзаказа на 2019 год, имеет замечательное качество, хорошо отработано, - сообщил Сергей Шойгу.

После завершения мероприятия министр обороны вручил награды рабочим предприятий ОПК. Работники оборонки, научно-исследовательских, производственных и научно-производственных организаций за трудовые заслуги, отличия во внедрении инноваций при разработке, производстве и введении в эксплуатацию современных образцов вооружения и военной техники отмечены медалью "Михаил Калашников", а также за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу - медалью "За трудовую доблесть".