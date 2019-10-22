Die Welt (Германия): Трамп превратил НАТО в почти игрушечную армию

Путин добился того, о чем мудрые полководцы всех времен могли только мечтать: одержал победу без войны, пишет "Вельт". Уже никто и ничто — ни Китай, ни Америка, ни даже НАТО — не помешают Путину продолжить большую игру за власть, за "ближнее зарубежье" и за евроазиатскую зону безопасности.

Военные союзы, если они на что-то годятся, основываются на предсказуемости и доверии. НАТО знавала лучшие дни. Что же должно произойти, чтобы ее члены, и в особенности Берлин, поняли серьезность положения и начали действовать?

Тому, у кого такие друзья, враги не нужны. С тех пор как дебошир из Белого дома отдал курдов на растерзание босфорскому правителю, на Ближнем Востоке сложилась крайне опасная ситуация, распространяющаяся далеко за пределы Курдистана с его несчастными жителями.

После того как Трамп и Эрдоган заключили сделку по телефону, американские войска, находившиеся между Сирией и Ираком, буквально за ночь покинули свои позиции, выполнявшие роль заслона. Интересно, эти два деятеля отдавали себе отчет в том, что они делали?

Запущена геополитическая революция. Ее последствия и побочные действия еще долго будут неясны, так же как и ее влияние и границы, далеко выходящие за пределы региона. Всё это произошло без всякой надобности - главным образом для того, чтобы Трамп мог порадовать своих республиканских избирателей.

Если раньше Америка на Ближнем Востоке надежно отстаивала свои жизненные интересы - от источников нефти и судоходных маршрутов до стратегической безопасности государства Израиль - то теперь, учитывая новые факты, все это уже особого значения не имеет. Стратегия по вкусу президента, война на помещичий манер, мировая политика в экспериментальном режиме - это добром не кончится ни для кого.

Для НАТО нет важнее государства, чем США

Остается открытым вопрос, является ли Турция Эрдогана членом НАТО, помимо формального статуса, или она своими циничным требованием о помощи в борьбе с курдами перенапрягает альянс в политическом и моральном отношении. Но одно ясно уже сейчас. Североатлантический альянс уже никогда не будет тем, чем он был в десятилетия холодной войны - фактором безопасности для европейцев, олицетворением устрашения противника, а для США - военной инфраструктурой их атлантического положения в мире.

Еще несколько месяцев назад альянс превозносил себя как самый большой и успешный военный союз всех времен. Даже Трамп, который вначале предавался изоляционистским сомнениям и критиковал союзников по НАТО за их финансовую скаредность, нашел слова похвалы. Казалось, они означают, что он верен традициям своих предшественников начиная с Гарри Трумэна.

Но когда опытным военным и дипломатам, десятилетиями помогавшим западному альянсу обходить все опасности, сообщили, что в трудно просматриваемом окружении президента в их мнениях и опыте не нуждаются, это был тревожный сигнал. В балтийской штаб-квартире альянса это приняли к сведению с большими опасениями. В Берлине же вообще пропустили мимо ушей, что было безответственно.

Военные союзы, если они на что-то годятся, основываются на предсказуемости и доверии и, конечно, в первую очередь и прежде всего на собственных интересах. Именно так действовала долгое время и НАТО, преодолевая все трудности, кризисы и войны, последовавшие после распада Югославии.

Флаги 27 стран-членов альянса все еще развеваются перед главной штаб-квартирой НАТО на бульваре Леопольда III в Брюсселе. Но теперь уже неясно, какую силу и какое влияние они олицетворяют. Для альянса нет сейчас государства важнее, чем США.

Победа Путина без войны

И что теперь? Было более чем символично, когда уходящие по приказу своего главнокомандующего американцы, в основном войска особого назначения, повстречали русских, двигающихся в обратном направлении. Путин добился того, о чем мудрые полководцы всех времен могли только мечтать: одержал победу без войны.

В регионе между Балтикой и Черным морем он уже давно провел разграничительные линии своей геополитики. Теперь же, после решения Дональда Трампа, уже никто и ничто - ни Китай, ни Америка, ни даже НАТО - не помешают Путину продолжить "большую игру" за власть, за "ближнее зарубежье" и за евроазиатскую зону безопасности. В 1989-1990 годах казалось, что Россия проиграла эту игру навсегда. С тех пор положение изменилось радикально.

Но и Путин рискует переоценить свои силы, что почти неизбежно случается со всеми после триумфа. Америка Дональда Трампа может служить для него предупреждением. Два десятилетия назад и она считала себя непобедимой и уверенной в себе: после победы в войне в Персидском заливе в 1991 году она была глашатаем и самозваным хранителем "нового мирового порядка".

Тогда советник по национальной безопасности Картера Збигнев Бжезинский написал провидческую книгу об Америке "Единственная супердержава" (The Sole Surviving Superpower). Что от этого осталось, можно видеть сегодня в небезопасной зоне на юго-востоке Европы.

НАТО знавала лучшие времена. Что же еще должно произойти, чтобы правительства стран НАТО, в особенности беспомощное руководство в Берлине, поняли серьезность положения и начали действовать соответственно?

Михаэль Штюрмер (Michael Stuermer)