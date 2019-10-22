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22.10.2019
ТАСС

Польские ученые разработали методику быстрого создания карт растительного покрова

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Польша
Польша.
Источник изображения: gazeta.ru

Ее точность в среднем достигает 86-89%

ВАРШАВА, 21 октября. /ТАСС/. Ученые из Центра космических исследований Польской академии наук (ЦКИ ПАН) разработали методику автоматического и быстрого создания карт растительного покрова в мировых масштабах. Прототип такой карты, который пока охватывает только территорию Европы, был создан по заказу Европейского космического агентства (ESA).

Первая такая карта, на которой показаны детали растительного покрова Европы в 2017 году, учитывает 13 важнейших элементов, включая сельскохозяйственные угодья, леса, как лиственные, так и еловые, застроенные территории, болота, торфяники. Для ее создания ученые использовали 15 тыс. снимков со спутника "Sentinel-2".

Цифровые спутниковые карты покрова могут служить современным аналогом бумажных тематических карт. Благодаря своему формату они позволяют легко и быстро делать анализировать различные параметры и делать вычисления.

Подход польских ученых сократил время создания таких карт с 80 до 6 недель. При этом получившаяся карта стала в 2,5 тыс. раз более детальной, чем ее предшественники. Новая методика основана на классификации растительного покрова. Как пояснили в ЦКИ ПАН, исследователи вводят данные для алгоритма, на основе которых компьютер учится распознавать подобный тип покрова в любой точке мира.

После тестирования ученые решили создать новую карту растительного покрова всей Европы. Они смогли достичь высокого уровня точности, в среднем 86-89%.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Польша
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