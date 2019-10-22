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22.10.2019
Военно-промышленный курьер

Сегодня только ленивый не разрабатывает гиперзвуковое оружие

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Источник изображения: vpk-news.ru

Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) приступила к разработке гиперзвукового оружия.

Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.

По словам источников, в ближайшее время начнёт работу аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования данных технологий.

"Система гиперзвукового оружия - одно из направлений современных технологий, которые мы серьёзно изучаем", - отметили собеседники.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России.

RT отмечает, что в октябре Пекин продемонстрировал новую баллистическую ракету DF-17, боевая часть которой, по словам китайских государственных СМИ, может развивать гиперзвуковую скорость.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Компании
DRDO
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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