Сегодня только ленивый не разрабатывает гиперзвуковое оружие
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Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) приступила к разработке гиперзвукового оружия.
Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников.
По словам источников, в ближайшее время начнёт работу аэродинамическая труба для испытаний и совершенствования данных технологий.
"Система гиперзвукового оружия - одно из направлений современных технологий, которые мы серьёзно изучаем", - отметили собеседники.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России.
RT отмечает, что в октябре Пекин продемонстрировал новую баллистическую ракету DF-17, боевая часть которой, по словам китайских государственных СМИ, может развивать гиперзвуковую скорость.
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