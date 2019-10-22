ЦНИИТОЧМАШ приступил к разработке пистолета "Аспид" калибра 9х19 мм

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Госкорпорации Ростех ведет работу над новым 9х19-мм спортивным пистолетом. Пистолет предназначен для практической стрельбы, он будет обладать повышенным гарантийным ресурсом и улучшенной эргономикой, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Спортивный пистолет "Аспид" планируется разрабатывать на платформе пистолетного комплекса "Удав", который в сентябре с успехом завершил опытно-войсковую эксплуатацию. В соответствии с тактико-техническим заданием (ТТЗ) гарантийный ресурс пистолета составит не менее 25 000 выстрелов, а материалы и комплектующие, используемые в пистолете, обеспечат возможность его эксплуатации в интервале температур от минус 30 до плюс 50 градусов.

"В сегменте спортивного и гражданского оружия сегодня сложились условия для активного импортозамещения. В первую очередь, мы видим рост спроса. Например, практической стрельбой сегодня в России занимается более 10 тысяч человек, в два раза больше, чем пять лет назад. Во-вторых, из-за западных санкций поставки импортной продукции минимальны. Поэтому мы рассчитываем, что этот высокотехнологичный и конкурентоспособный продукт от ЦНИИТОЧМАШ будет очень востребован на российском рынке", - сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Сергей Абрамов.

Новый спортивный пистолет разрабатывается в трех вариантах для трех классов (дисциплин) практической стрельбы: серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный, стандартный. Финальная конструкция каждого из трех вариантов будет уточняться по результатам исполнения технического проекта, предварительных испытаний, а также будет согласована с Федерацией практической стрельбы России. Вместимость магазина для пистолета классов серийный и серийный облегченный составит 18 патронов, класса стандартный – 22 патрона.

Для улучшения эргономики рукоятка пистолета будет иметь посадочные места под накладки с левой, правой и тыльной стороны, что позволит спортсменам легко адаптировать длину и ширину рукоятки под свои антропометрические данные.

Фото: https://rostec.ru/